Umreye gitmek için ihramını giymişti! Havalimanında dua ederken hayatını kaybetti

Umreye gitmek üzere Konya Havalimanı’na gelen Abdullah Özkan’ın yolculuğu acı sonla bitti. İhramını giyen emekli imam, yolculuk öncesinde dua ettiği sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Özkan’ın vefatı, ailesini ve birlikte yolculuğa çıkmaya hazırlandığı kafileyi üzüntüye boğdu.

SON DUASI KAMERAYA YANSIDI

Özkan’ın vefatından önce havalimanında kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, ihramlı umre yolcularının önünde duran Özkan’ın ellerini açarak dua ettiği, çevresindekilerin de kendisine eşlik ettiği görüldü.

BEYŞEHİR’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Özkan’ın cenazesinin, cuma namazının ardından Beyşehir Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Beyşehir Mezarlığı’nda toprağa verildiği öğrenildi.