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Umreye gitmek için ihramını giymişti! Havalimanında dua ederken hayatını kaybetti

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Mehmet Hazar Gönüllü

Konya’da umre yolculuğuna hazırlanan emekli imam Abdullah Özkan, havalimanında ihramıyla dua ettiği sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Özkan’ın kafileyle birlikte ellerini açıp dua ettiği son görüntüleri ortaya çıktı.

Umreye gitmek üzere Konya Havalimanı’na gelen Abdullah Özkan’ın yolculuğu acı sonla bitti. İhramını giyen emekli imam, yolculuk öncesinde dua ettiği sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Özkan’ın vefatı, ailesini ve birlikte yolculuğa çıkmaya hazırlandığı kafileyi üzüntüye boğdu.

Umreye gitmek için ihramını giymişti! Havalimanında dua ederken hayatını kaybetti 1

SON DUASI KAMERAYA YANSIDI

Özkan’ın vefatından önce havalimanında kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, ihramlı umre yolcularının önünde duran Özkan’ın ellerini açarak dua ettiği, çevresindekilerin de kendisine eşlik ettiği görüldü.

Umreye gitmek için ihramını giymişti! Havalimanında dua ederken hayatını kaybetti 2

BEYŞEHİR’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Özkan’ın cenazesinin, cuma namazının ardından Beyşehir Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Beyşehir Mezarlığı’nda toprağa verildiği öğrenildi.

Umreye gitmek için ihramını giymişti! Havalimanında dua ederken hayatını kaybetti 3

Umreye gitmek için ihramını giymişti! Havalimanında dua ederken hayatını kaybetti 4

Umreye gitmek için ihramını giymişti! Havalimanında dua ederken hayatını kaybetti 5

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Anahtar Kelimeler:
İmam Umre
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