Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması devam ediyor. Daha önce ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi bugün, savcıya ikinci kez ifade verdi.

SAVCIYA İFADE VERDİLER

Saatler süren ifade verme işlemi sonrasında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında istenen talep belli oldu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve İlyas Kaya hakkında adli kontrolle talep edildi.

Kaya'ya "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamaları yönetildi.

TERA GRUBU YÖNETİCİLERİYLE YOĞUN GÖRÜŞME

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre Savcılık sevk yazısında; "Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. isimli şirket hissesinde işlem verileri ve bulgular neticesinde şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve Sermaye Piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından rapor düzenlendiğini belirtti. Sevk yazısında, “Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulduğu, ilgili hissede yapılan işlemler ve KAP'taki (Kamu Aydınlatma Platformu) sermaye ve ortaklık yapısı incelendiğinde Tera grubunun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda hisse alım işlemi gerçekleştirdiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Sevk yazısında; kapsamında alınan ifadelerde Fatma Betül Sayan Kaya'nın Tera grubu yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen ile görüştüğü, Tera grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişten tanışıklığı olduğuna yer verildi.

Ayrıca yazıda, hisse yatırım sürecinde Fatma Betül Sayan Kaya’nın Özel ile görüşmesinin yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

“BAKİYE AYNI GÜN HESABA GEÇTİ”

Ayrıca Fatma Betül Sayan Kaya'nın Tera grubunda yatırım hesabı açtığının da işlem ve beyanlarla doğrulandığı anlatıldı. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, “İlgili hissenin hisse değerinin yükselişinin 2026 yılının Nisan ayında başladığı ve düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili olarak alınan tasfiye kararını yani 17.09.2026 tarihinden 1 gün öncesi olan 16.09.2026 tarihine kadar devam ettiği, şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya'nın OZATD hissesini alış zamanı 2026 yılının Nisan ayı olup, almış olduğu hissenin satış tarihinin ise 16.09.2026 tarihi olduğu, ayrıca bu tarihte hissenin piyasada satılmayıp virman şeklinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından alındığı ve hisse değerininde şüphelinin hesabına aynı gün yatırıldığının anlaşıldığı, Öncelikle OZATD hissesinin T+2 pozisyonunda olduğu, yani hisse satış işleminin gerçekleşmesinden sonraki 2 iş günü süren takas süresinde satış sonucu elde edilen miktarın hesaba geçtiği bir durum söz konusu olmasına rağmen şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya'ya ait hisselerin satışının T+0 pozisyonunda yani virman şeklinde yapılarak bakiyenin aynı gün içerisinde hesaba geçtiği, bu virmanın Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ye yapıldığı, aynı gün içerisinde de bu şirket tarafından şüphelinin hesabına hisse satış bedelinin yatırıldığı tespit edilmiştir.”

“TASFİYE KARARINI ÖNDEN BİLEREK İŞLEM YAPTI”

“Burada yapılan satış işleminin 16.09.2026 tarihi olduğu yani tasfiyeden 1 gün önce bu işlemin gerçekleştiği, yukarıda da belirtildiği üzere şüphelinin Tera grubu yöneticileri ile diyalog halinde oluşu, ilk defa borsa yatırımcısı olmasına rağmen yatırım miktarının yüksek değerde oluşu dikkate alındığında şüphelinin hissenin fiyat hareket aralığını bildiği ve yine tasfiye kararının verileceğini de bilerek işlemler yaptığı görülmektedir. Bu kapsamda şüphelinin kaçma ve delil karartma şüphesi dikkate alındığında hakkında uygulanacak adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz olacağı, yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda da üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla” ifadeleri kullanıldı.