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Paraguay'da özel banka battı, Devlet Başkanı Pena görevinden istifa etti

Paraguay'da yaklaşık 2,9 milyon müşterisi bulunan Ueno Bank'ın sermaye yeterlilik oranının asgari yüzde 50 seviyesinin altında olduğunun tespit edilmesinin ardından Merkez Bankası bankaya el koyarak tasfiye sürecini başlattı. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, olayın ardından yaşanan kriz ortamında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Paraguay'da özel banka battı, Devlet Başkanı Pena görevinden istifa etti

Paraguay'da ülkenin en büyük özel bankalarından Ueno Bank'ın batması üzerine ülkede siyasi kriz patlak verdi. Etkisi ülke siyasetine hızlı bir şekilde yansıyan olay, kısa sürede siyasi depreme neden oldu. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena yaşanan kriz ortamında görevinden istifa etti.

Paraguay da özel banka battı, Devlet Başkanı Pena görevinden istifa etti 1

PARAGUAY'DA KRİZ: BANKA BATTI, DEVLET BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Pena sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlık görevimden istifa etme kararı aldım. Bu kararı ülkemizin istikrarını, toplumsal barışı ve kamu kurumlarımızın korunması gerekliliğini göz önünde bulundurarak veriyorum. Bugün tek önceliğim, birikimlerini finansal sistemimize emanet eden Paraguay halkının içinin rahat olması" dedi.

Paraguay da özel banka battı, Devlet Başkanı Pena görevinden istifa etti 2

BANKANIN SERMAYE YETERLİLİK ORANININ YETERSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Üç yıl önce kurulan, son derece büyük bir hızla büyüyen ve milyonlarca dolarlık devlet fonunu yöneten sistemin kilit aktörlerinden biri olan şirket, 3 Kasım günü yerel saatle 03.00 sıralarında müşterilerinin hesap bilgilerini göstermemeye başladı. Aynı saatlerde Paraguay Merkez Bankası'ndan duruma ilişkin sert bir dille yapılan açıklamada, bankanın yönetimine el konulduğu ve tasfiye sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Paraguay da özel banka battı, Devlet Başkanı Pena görevinden istifa etti 3

Yerel kaynaklar, Merkez Bankası'nın düzenlemeleri sırasında yaklaşık 6,1 milyon nüfuslu ülkede 2,9 milyon müşterisi bulunan Ueno Bank'ın sermaye yeterlilik oranının zorunlu asgari seviyenin yüzde 50'sinin altına düştüğünün tespit edildiğini kaydetti. Bankanın tasfiye süreci kapsamında birçok müşterinin birikimlerine erişimi donduruldu.

Paraguay da özel banka battı, Devlet Başkanı Pena görevinden istifa etti 4

PENA HAKKINDA AZİL SÜRECİ BAŞLATILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Pena'nın istifasını sunmasından kısa bir süre sonra Paraguay Temsilciler Meclisi oybirliğiyle Pena'nın görevden azil sürecinin başlatılması yönünde karar aldı. Meclisteki milletvekilleri Pena'yı "görevini ağır ve sistematik biçimde ihmal etmekle" suçladı. Sürecin devam edip etmeyeceğine veya istifasının kabul edilip edilmeyeceğine Senato karar verecek.
Yerel kaynaklar, Pena'nın bankayla bağlantıları olduğunu ve kendi yönetimi döneminde bankanın, ülkedeki çalışanların büyük bölümünün emekliliklerini yöneten Sosyal Güvenlik Enstitüsü başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarından milyonlarca dolarlık fon aldığını iddia ediyor.

Paraguay da özel banka battı, Devlet Başkanı Pena görevinden istifa etti 5

Ueno Bank'ın yerel futbol kulüplerine ve Paraguay Milli Futbol Takımı'na sponsor olduğu biliniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Paraguay istifa banka
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