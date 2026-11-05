İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

Kendisini Pandora Dedektiflik sahibi olarak lanse eden Serkan Çiçek, İsrail gizli polisi (İÇOM) ile çalıştı ve bu çalışmayla Türkiye'de Filistin bir aktivisti takip ederek casusluk yaptı. 2025'te yakalanan Çiçek tutuklanırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çiçek'e bilgi sağlayan çevresini mercek altına aldı.

İKİNCİ DALGA OPERASYON

Elde edilen mesajlar, ses kayıtlar, HTS bilgileri gibi birçok kanıt üzerine 2. dalga bir operasyon düzenledi. Çiçek'in gizli bilgisayar sistemlerine nasıl sorgulama yaptırabildiği ortaya çıkartıldı. Terör polisi, teşkilat içinde çürük elmaları bir bir tespit ederek yakaladı.

11 POLİSLE İRTİBAT TESPİT EDİLDİ

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre incelemelere, telefon kayıtlarına ve alınan ifadelere göre Serkan Çiçek; izinsiz bilgi toplamak, gizli bilgilere bakmak ve insanları gizlice takip ettirmek için 11 polisle doğrudan ya da dolaylı olarak iletişim kurdu. Bu kişilerden birinin başkomiser 2'sinin eski polis 9'ununsa aktif görevde olduğu öğrenildi. Çiçek'e 2023 ve 2024 yıllarında destek verdiği öğrenilen şüpheliler yakalanarak sorgulandı.

"TUVALETE GİTTİ! ÖYLE YAKALADIM"

Yakalanan Osman K., sorgu sistemi için yetkisiz olması sebebiyle arkadaşının bilgisayarı açık bırakıp gittiğini görünce bu durumdan yararlandığını anlattı: "Dün öylesine geldi, bilgisayarı açıktı... Bir kalkıp tuvalete gitti, ben de öyle yakaladım" diyerek sorgu yaptığı mesajlar ortaya çıktı. Mehmet Nurullah Y. ise arkadaşı Yunus T.'nin otel kayıtlarına bakma yetkisini ondan gizlice alarak bilgileri Serkan Çiçek'e verdi.

FİLİSTİN ASILLI TÜRK VATANDAŞINA ADIM ADIM TAKİP

Bu gizli ağın takip ettiği ve bilgilerini sorguladığı kişilerin isimleri de ortaya çıktı. İsrail gizli polisinden Faysal Al-Rashid'in talimatıyla, İsrail'in politikalarına karşı olan Filistin asıllı Türk vatandaşı A.A. adım adım takip edildi ve evinin etrafında keşif yapıldı.

14 SAAT TAKİP

Polis memuru Şahin K., Serkan Çiçek'in isteğiyle bir kuyumcuyu iş saatleri dışında 14 saat gizlice izlediğini kabul etti. Çiçek'in isteği üzerine memurlar; onlarca vatandaşın T.C. kimlik numaralarını, aile bilgilerini, ev adreslerini, araba plakalarını, kaldıkları otelleri ve geçmiş suç kayıtlarını sorgulayıp WhatsApp üzerinden gönderdi.

ÇAKARLI ARABA, SİLAH, SAHTE İSİM...

Serkan Çiçek'in devlet dairelerine kırmızı, çakar lambası olan Golf marka arabayla geldiği, belinde tabanca taşıdığı ve çalışanlara kendisini Serkan İpek sahte ismiyle gizli ajan olarak tanıttığı belirlendi. Bir komiserin, polis memuruna Çiçek'in sorguları için "Sen bak, bir şey olmaz, ben sana emrediyorum, sorun yaşamazsın" diyerek gizlice bilgi baktırdığı ifade edildi.

İSTEDİKLERİNİ TAKİP ETTİRMİŞLER

Seda H.E. isimli memur, 1 yıllık eşi M.O.'nun kendisini Çiçek ile tanıştırdığını ve "Bir sıkıntın olursa Seda çözer" diyerek telefon numaralarını sorgulattığını söyledi. Şahin K.'nınsa Çiçek'in kendisine "Bir su şirketine ortak buldum, adam güvenilir mi bak bakalım" demesi üzerine, mesai saatleri dışında bir kişiyi gizlice takip ettiğini itiraf etti.

POLİSLERİ KREDİ ÇEKTİRİP BORÇLANDIRDI

Polis memurlarının Serkan Çiçek'e borç vermesi ve kendi adlarına büyük miktarlarda banka kredisi çekmesi, Çiçek'in kendisini zengin göstermesine ve yüksek para kazanma vaatlerine dayanıyordu.

Kendisini "Nova Gıda" ve "Waternet" şirketlerinin zengin sahibi gibi tanıtan Çiçek, önce memurlardan küçük paralar borç alıp bunları kısa sürede kâr ekleyerek geri ödedi. Böylece oltalama yöntemiyle onların güvenini kazandı. Ardından su arıtma cihazı kiralama ve gıda satışı işi kurma vaadiyle memurları kandırıp adlarına 1,2 milyon ile 3 milyon TL arasında banka kredisi çektirdi.

ARABALARINI, EŞLERİNİN ALTINLARINI SATTILAR

Çiçek, kredi taksitlerini ödeyeceğini söyleyip kendi iş yerindeki POS cihazından borç erteleme taktikleriyle memurları kendisine bağımlı hale getirdi. Ancak bir süre sonra ödemeleri aniden keserek bütün borç yükünü memurların üzerine bıraktı. Bu parasal yıkım memurların hem sağlıklarını hem de maddi durumlarını bozdu.

Mehmet Nurullah Y. 1,2 milyon TL'den fazla borç yüzünden arabasını ve eşinin altınlarını satmak zorunda kaldı. Yaşadığı büyük stres yüzünden kalp krizi geçirdi ve kalbine 2 tane stent takıldı. Engin E. yaklaşık 2 milyon TL borcu ödemek için eşinin altınlarını satıp birikim hesabını bozdu. 500 bin TL borca giren ve maaşına el konulan Şahin K. ise kaptırdığı parasını kurtarma umuduyla iş saatleri dışında bir kuyumcuyu gün boyunca takip etti.

YASADIŞI PANEL SİSTEMLERİ KULLANDILAR

Çiçek'in çalışma arkadaşı Avukat Tuğrulhan Dip'in de uzun süredir yasadışı bilgi sorgulama sistemlerini kullandığı ve kaçak sorgu sitesine kendi kullanıcı adı ve şifresiyle girdiği belirlendi.

Çiçek'in ajanlık ve dedektiflik işlerinden kazandığı paraları gizlemek için sadece kendi banka ve kripto para hesaplarını değil kız kardeşi G.Ç., erkek kardeşi M.M.Ç. ve birlikte yaşadığı İ.T.'nin banka hesaplarını kullandığı saptandı.