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Almanya'dan Türkiye için vize hamlesi! Hazırlıklar başladı: "Çok hızlı hayata geçiriyoruz"

Almanya'dan Türkiye'ye yönelik yeni bir vize hamlesi geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecek iş insanlarının vize işlemlerinin kolaylaştırılması için gerekli birimlerin görevlendirildiğini belirterek, uygulamanın kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. Wadephul düzenlemenin 'çok hızlı bir şekilde' hayata geçirildiğini belirttiği açıklamasında, "Tüm birimler bu konuda görevlendirildi." dedi.

Almanya'dan Türkiye için vize hamlesi! Hazırlıklar başladı: "Çok hızlı hayata geçiriyoruz"

Wadephul, Federal Meclis'te (Bundestag) milletvekillerinin sorularını yanıtlarken Almanya'nın Türkiye ile vize süreçlerini iyileştirmek için yeni adımlar üzerinde çalıştığını bildirdi.

Almanya dan Türkiye için vize hamlesi! Hazırlıklar başladı: "Çok hızlı hayata geçiriyoruz" 1

"TÜM BİRİMLER GÖREVLENDİRİLDİ: HIZLA HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ün eylül ayında Türkiye'yi ziyaretinde Türk iş insanlarına yönelik vize kolaylığı sağlanacağını duyurduğu hatırlatılan Wadephul, bu konudaki hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Bunu şu anda çok hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Tüm birimler bu konuda görevlendirildi." dedi.

Almanya'nın vize işlemlerini hızlandırmasının yalnızca idari düzenlemelerle mümkün olmayacağına işaret eden Wadephul, Federal Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığına daha fazla personel tahsis edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bunun yanı sıra Türkiye'de başka önlemleri de değerlendirdiklerini aktaran Wadephul, başvuruların yapılabileceği ve bazı konsolosluk işlemlerinin gerçekleştirilebileceği bir şube açmayı da düşünebileceklerini kaydetti.

Almanya dan Türkiye için vize hamlesi! Hazırlıklar başladı: "Çok hızlı hayata geçiriyoruz" 2

AİLE BİRLEŞİMİ VE ZİYARET VİZELERİNDE BEKLEME SÜRELERİ

Türkiye'den aile ziyareti ve aile birleşimi gibi nedenlerle Almanya'ya gelmek isteyenlerin bazı durumlarda bir yıldan fazla vize beklediğinin sorulması üzerine Wadephul, vize işlemlerinin büyük bölümünün olağan dışı bekleme süreleri olmadan sonuçlandırıldığını savundu.

Dışişleri Bakanlığının vize işlemlerinin büyük çoğunluğunu yürüttüğünü belirten Wadephul, "Çoğu vize, olağan dışı bekleme süreleri olmaksızın işleniyor." ifadesini kullandı.

Almanya dan Türkiye için vize hamlesi! Hazırlıklar başladı: "Çok hızlı hayata geçiriyoruz" 3

Bekleme sürelerinin devam ettiği ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu kabul eden Wadephul, bu sorunun çözümü için dijitalleşme, bölgeselleşme ve personelin esnek dağılımı gibi yöntemlere başvurduklarını aktardı.

Alman Bakan, vize başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması için mevcut personel kapasitesinin yetersiz kaldığına dikkati çekerek, "Ancak sınırlarımıza ulaşıyoruz, sevgili meslektaşlarım. Şunu açıkça söylemeliyim ki işlemlerin hızlandırılması bekleniyorsa Dışişleri Bakanlığına ve özellikle BfAA'ya ihtiyaç vardır." diye konuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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