ABD'de kritik seçim! İlk sonuçlar gelmeye başladı

ABD'de bugün 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçime gidiliyor. ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor. Seçimlerin, ABD'de Trump yönetiminin yasama gücünü etkileyecek Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirmesi bekleniyor.

20.30

GUAM'DA DEMOKRATLAR KAZANDI

ABD'deki ara seçimlerde oy sayımı sürerken ilk sonuçlar Guam Adaları'ndan geldi.

ABD'ye bağlı Guam'da, Kongre'de oy hakkı bulunmayan temsilcilik için yapılan seçimde Demokratların adayı Alicia Anne Garrido Limtiaco, Cumhuriyetçi aday ve mevcut temsilci James Moylan'ı geride bıraktı.

Yaklaşık 600 oy farkıyla sonuçlanan yarışta Limtiaco, Cumhuriyetçilerin elindeki temsilcilik koltuğunu Demokratlara kazandırdı.

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