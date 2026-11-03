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ABD'de kritik seçim! İlk sonuçlar gelmeye başladı

Dünyanın gözü ABD'de yapılan ara seçim sonuçlarına çevrildi. İran ve İsrail gölgesinde geçen seçimde çıkacak sonuç ABD'nin başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte alınacak kararları etkileyecek. Seçimle ilgili ilk sonuçlar gelmeye başladı.

ABD'de kritik seçim! İlk sonuçlar gelmeye başladı
Recep Demircan

ABD'de bugün 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçime gidiliyor. ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor. Seçimlerin, ABD'de Trump yönetiminin yasama gücünü etkileyecek Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirmesi bekleniyor.

20.30

GUAM'DA DEMOKRATLAR KAZANDI

ABD'deki ara seçimlerde oy sayımı sürerken ilk sonuçlar Guam Adaları'ndan geldi.

ABD'ye bağlı Guam'da, Kongre'de oy hakkı bulunmayan temsilcilik için yapılan seçimde Demokratların adayı Alicia Anne Garrido Limtiaco, Cumhuriyetçi aday ve mevcut temsilci James Moylan'ı geride bıraktı.

ABD de kritik seçim! İlk sonuçlar gelmeye başladı 1

Yaklaşık 600 oy farkıyla sonuçlanan yarışta Limtiaco, Cumhuriyetçilerin elindeki temsilcilik koltuğunu Demokratlara kazandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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