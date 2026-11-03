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Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

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Melih Kadir Yılmaz

Aksaray'da kaçak kazı ihbarı alan ekipler, teknik incelemelerin ardından operasyon için düğmeye bastı. 5 şahıs girdikleri kuyuda suç üstü yakalanırken, rahatlıkları ve pişkinlikleri pes dedirtti. Şahıslar, kuyudan ekiplere selam vererek çıktı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Güzelyurt ilçesinde 5 şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti 1

KAÇAK KAZI YAPILAN ALAN TAKİBE ALINDI

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler şahısları ve kaçak kazı yapılan alanı takibe aldı.

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti 2

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti 3

RAHATLIKLARI VE PİŞKİNLİKLERİ PES DEDİRTTİ! EKİPLERE SELAM VEREREK ÇIKTILAR

Kazı alanına gerçekleştirilen operasyonda şahıslar kazdıkları kuyuda suçüstü yakalanırken, jandarmanın dışarıya çıkardığı şahıslar ekiplere selam vererek çıkış yaptı.

Yakalanan H.T. (24), A.D. (36), N.B. (36), B.Ö. (32) ve S.K. (35) isimli 5 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
define Aksaray
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