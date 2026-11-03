Sadece bir kez kullanmak yetiyor! Elektronik sigaralar hakkında korkutan araştırma

European Journal of Preventive Cardiology dergisinde yayımlanan araştırmada, genel sağlık durumu iyi olan 30 sigara kullanıcısı incelendi. Araştırmacılar, katılımcıların yalnızca iki adet ısıtılmış tütün çubuğunu 8-12 dakika boyunca kullanmasının ardından vücutlarında meydana gelen değişimleri ölçtü.

Elde edilen sonuçlar, ısıtılmış tütün ürünlerinin kısa süreli kullanımının bile kalp ve damar sağlığını etkileyebileceğini ortaya koydu.

KAN DAMARLARININ İŞLEVİ YÜZDE 11 AZALDI

Araştırmada, ısıtılmış tütün kullanımının ardından kan damarlarının işlevinde yüzde 11 düşüş görüldü. Büyük tansiyon olarak bilinen sistolik kan basıncı ise yaklaşık 3 puan arttı.

Bilim insanları ayrıca kan hücrelerinde DNA hasarına işaret eden bulgular tespit etti.

Araştırmanın başındaki bilim insanı, sonuçların ısıtılmış tütün ürünlerinin geleneksel sigaralara kıyasla kalp ve damar sistemi açısından çok daha az zararlı olduğu yönündeki iddiaları sorgulattığını belirtti.

SİGARA GİBİ DÜZENLENMESİ ÖNERİLDİ

Araştırmacılar, ısıtılmış tütün ürünlerinin de sigaralarla benzer şekilde düzenlenmesi gerektiğini savundu. Özellikle gençlerin nikotin bağımlılığından korunması için reklam ve aromalı ürünlere yönelik kısıtlamalar getirilmesi gerektiği ifade edildi.