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Seçim tarihi konuşulurken seçim anketi geldi! İlk sırada onlar var: Ne AK Parti ne de Yeni Parti...

İktidar kanadından son günlerde art arda gelen 'öne alınmış seçim' açıklamalarının ardından son yapılan seçim anketi gündem oldu. Anket sonuçlarına göre birinci sırada ise ne AK Parti ne de Yeni Parti'nin yer almaması dikkat çekti. Peki hangi parti ne kadar oy aldı? İşte Özdemir Araştırma tarafından hazırlanan son seçim anketinin sonuçları...

Seçim tarihi konuşulurken seçim anketi geldi! İlk sırada onlar var: Ne AK Parti ne de Yeni Parti...
Devrim Karadağ

Seçim tarihiyle ilgili açıklamalar peş peşe gelirken; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028'i işaret etmesi kulisleri yeniden hareketlendirdi. Muhalefet cephesinden de erken seçim çağrıları sürerken; son gelen seçim anketinin sonuçları gündem oldu.

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Özdemir Araştırma tarafından hazırlanan son seçim anketinde 22-27 Ekim tarihleri arasında 31 ilde 2 bin 6 kişiye "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

Seçim tarihi konuşulurken seçim anketi geldi! İlk sırada onlar var: Ne AK Parti ne de Yeni Parti... 1

HEM AK PARTİ'Yİ HEM YENİ PARTİ'Yİ GERİDE BIRAKTILAR

Anket sonuçlarında ise birinci sırada kararsızlar grubunun yer alması dikkat çekti. Yüzde 23,1'lik oy oranıyla Kararsızlar Bloğu hem AK Parti'yi hem de Yeni Parti2yi geride bıraktı.

ARADAKİ FARK YÜZDE 4

Araştırmanın sonuçlarına göre AK Parti yüzde 23 ile ikinci sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 19 ile üçüncü sırada yer aldı.

Seçim tarihi konuşulurken seçim anketi geldi! İlk sırada onlar var: Ne AK Parti ne de Yeni Parti... 2

MHP BARAJ ALTI, CHP'NİN OYU...

Ankette DEM Parti'nin oy oranı yüzde 7,5, MHP'nin yüzde 5,5, İYİ Parti'nin yüzde 5,4 ve CHP'nin yüzde 5 olarak ölçüldü.

Seçim tarihi konuşulurken seçim anketi geldi! İlk sırada onlar var: Ne AK Parti ne de Yeni Parti... 3

Zafer Partisi yüzde 4,2, Anahtar Parti yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,2, TİP ise yüzde 0,7 oy oranına ulaştı.

Diğer partilerin toplam oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Seçim tarihi konuşulurken seçim anketi geldi! İlk sırada onlar var: Ne AK Parti ne de Yeni Parti... 4

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