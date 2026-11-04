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Diyarbakır'da tüp kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı! Araca 12 kişi binmişler... 2 kişi vefat etti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kardeşin hayatını kaybetti. Öte yandan kazayla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Hafif ticari araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı.

Diyarbakır'da tüp kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı! Araca 12 kişi binmişler... 2 kişi vefat etti

Kaza, önceki gece Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Y.K. (38) idaresindeki tüp yüklü kamyon ile M.S.K. (34) idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu Azra (10) ve Bahar Kaynak (7) adlı kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

Diyarbakır da tüp kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı! Araca 12 kişi binmişler... 2 kişi vefat etti 1

ARACA BEBEK VE ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU 12 KİŞİ BİNDİRİLMİŞ

Kazaya karışan hafif ticari araca bebek ve çocukların olduğu 12 kişinin bindirildiği ortaya çıktı. Sürücünün hayatını kaybeden çocukları, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Diyarbakır da tüp kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı! Araca 12 kişi binmişler... 2 kişi vefat etti 2

ÇOK SAYIDA YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan sürücüler ile 2 aylık Z.K., 7 aylık N.K., A.A. (2), A.K. (4), G.K. (30), B.A. (17), A.A. (14), C.K. (23), N.K. (1) ve M.H.E'nin (42) hastanede tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza
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