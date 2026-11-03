Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye ziyaret! İkisinin de sebebi aynı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyaretler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’deki makamında gerçekleşti. Bahçeli, Özel ve Kılıçdaroğlu'nu beraberindeki heyetlerle beraber kapıda karşıladı. İki görüşmede yaklaşık 15 dakika sürdü.

Bahçeli ziyaretlerin ardından liderleri kapıya çıkarak uğurladı. İki ziyarete ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmadı.