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Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye ziyaret! İkisinin de sebebi aynı

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Ufuk Dağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli dün hayatını kaybetmişti. Bugün Yeni Parti lideri Özgür Özel ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Özel ve Kılıçdaroğlu ndan Bahçeli ye ziyaret! İkisinin de sebebi aynı 1

Ziyaretler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’deki makamında gerçekleşti. Bahçeli, Özel ve Kılıçdaroğlu'nu beraberindeki heyetlerle beraber kapıda karşıladı. İki görüşmede yaklaşık 15 dakika sürdü.

Özel ve Kılıçdaroğlu ndan Bahçeli ye ziyaret! İkisinin de sebebi aynı 2

Bahçeli ziyaretlerin ardından liderleri kapıya çıkarak uğurladı. İki ziyarete ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel taziye
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