Trump, seçimden sonra İran'a saldıracak mı? ABD nakliye uçakları ve İngiliz savaş uçakları Orta Doğu yolunda

ABD'nin İran'a seçimler sonrasında yeni bir saldırı yapma hazırlığı içerisinde olduğu öne sürülmüştü. Netanyahu'nun İran'a saldırı için Trump'a baskısını artırdığı ve her gün telefon görüşmesi yaptığı aktarılmıştı.
Trump, İran'la savaşın "yakında" sona ereceğini, İran'ın nükleer silah edinmeyeceği konusunda garanti vermesini istediklerini söylemişti.
Son zamanlarda ABD'nin Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınak da yaşanan bu gelişmeleri desteklemişti.
ABD'deki seçimlerin ardından Trump'ın İran'a yönelik saldırı dalgası başlatacağı güçlü şekilde öne sürülüyor.
ABD Ordusuna ait 6 adet C-17A nakliye uçağı Teksas'tan Ortadoğu'ya yola çıktı.
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait çok sayıda Eurofighter savaş uçağı Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY)'deki Akrotiri üssüne geliyor.