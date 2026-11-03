Trump, seçimden sonra İran'a saldıracak mı? ABD nakliye uçakları ve İngiliz savaş uçakları Orta Doğu yolunda

ABD'nin İran'a seçimler sonrasında yeni bir saldırı yapma hazırlığı içerisinde olduğu öne sürülmüştü. Netanyahu'nun İran'a saldırı için Trump'a baskısını artırdığı ve her gün telefon görüşmesi yaptığı aktarılmıştı.

TRUMP'IN 'SAVAŞ SONA ERECEK' AÇIKLAMASINA RAĞMEN İRAN SALDIRISINA YÖNELİK HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trump, İran'la savaşın "yakında" sona ereceğini, İran'ın nükleer silah edinmeyeceği konusunda garanti vermesini istediklerini söylemişti.

ORTA DOĞU'YA ASKERİ YIĞINAK

Son zamanlarda ABD'nin Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınak da yaşanan bu gelişmeleri desteklemişti.

ABD'deki seçimlerin ardından Trump'ın İran'a yönelik saldırı dalgası başlatacağı güçlü şekilde öne sürülüyor.

ABD ORDUSUNUN 6 ADET NAKLİYE UÇAĞI YOLA ÇIKTI

ABD Ordusuna ait 6 adet C-17A nakliye uçağı Teksas'tan Ortadoğu'ya yola çıktı.

İNGİLİZ ORDUSU GÜNEY KIBRIS'TAKİ ÜSSE EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERİYOR

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait çok sayıda Eurofighter savaş uçağı Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY)'deki Akrotiri üssüne geliyor.