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Trump, seçimden sonra İran'a saldıracak mı? ABD nakliye uçakları ve İngiliz savaş uçakları Orta Doğu yolunda

ABD'de kritik seçim süreci yaşanırken İran'a yönelik saldırı hazırlığı için Orta Doğu'ya yığınak devam ediyor. ABD Ordusuna ait 6 adet C-17A nakliye uçağı Teksas'tan Ortadoğu'ya yola çıkarken, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait çok sayıda Eurofighter savaş uçağı Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Akrotiri üssüne geldiği belirtildi.

Trump, seçimden sonra İran'a saldıracak mı? ABD nakliye uçakları ve İngiliz savaş uçakları Orta Doğu yolunda
Mustafa Fidan

ABD'nin İran'a seçimler sonrasında yeni bir saldırı yapma hazırlığı içerisinde olduğu öne sürülmüştü. Netanyahu'nun İran'a saldırı için Trump'a baskısını artırdığı ve her gün telefon görüşmesi yaptığı aktarılmıştı.

Trump, seçimden sonra İran a saldıracak mı? ABD nakliye uçakları ve İngiliz savaş uçakları Orta Doğu yolunda 1

TRUMP'IN 'SAVAŞ SONA ERECEK' AÇIKLAMASINA RAĞMEN İRAN SALDIRISINA YÖNELİK HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trump, İran'la savaşın "yakında" sona ereceğini, İran'ın nükleer silah edinmeyeceği konusunda garanti vermesini istediklerini söylemişti.

Trump, seçimden sonra İran a saldıracak mı? ABD nakliye uçakları ve İngiliz savaş uçakları Orta Doğu yolunda 2

ORTA DOĞU'YA ASKERİ YIĞINAK

Son zamanlarda ABD'nin Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınak da yaşanan bu gelişmeleri desteklemişti.

Trump, seçimden sonra İran a saldıracak mı? ABD nakliye uçakları ve İngiliz savaş uçakları Orta Doğu yolunda 3

ABD'deki seçimlerin ardından Trump'ın İran'a yönelik saldırı dalgası başlatacağı güçlü şekilde öne sürülüyor.

Trump, seçimden sonra İran a saldıracak mı? ABD nakliye uçakları ve İngiliz savaş uçakları Orta Doğu yolunda 4

ABD ORDUSUNUN 6 ADET NAKLİYE UÇAĞI YOLA ÇIKTI

ABD Ordusuna ait 6 adet C-17A nakliye uçağı Teksas'tan Ortadoğu'ya yola çıktı.

Trump, seçimden sonra İran a saldıracak mı? ABD nakliye uçakları ve İngiliz savaş uçakları Orta Doğu yolunda 5

İNGİLİZ ORDUSU GÜNEY KIBRIS'TAKİ ÜSSE EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERİYOR

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait çok sayıda Eurofighter savaş uçağı Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY)'deki Akrotiri üssüne geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İran Donald Trump abd
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