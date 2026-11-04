AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

Fon soruşturması gündemin üst sıralarında bulunmaya devam ediyor. Soruşturma genişleyerek sürerken, şimdiye kadar çok sayıda isim tutuklandı.

Her gün yeni gelişmelerin yaşandığı soruşturmada en çok dikkat çeken isimlerden biri, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya olmuştu.

KAYA ÇİFTİNİN YÜKLÜ FON KAZANCI ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 163 milyon lira yatırdığı ve birkaç ay sonra 2,17 milyar liralık satış gerçekleştirdiği aktarılmıştı. Olayın gündem olmasının ardından Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla 7 Ekim tarihinde de ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında çiftin elde ettiği yaklaşık 1,86 milyar liralık kazancın, savcılığın izniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesabına aktarıldığı bildirilmişti.

TAYYAR: "FON VURGUNUNA EN BÜYÜK REAKSİYON AK PARTİ İÇİNDEN YÜKSELİYOR"

İkilinin adı gündemdeki yerini korurken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fon vurgununa en büyük reaksiyon AK Parti içinden yükseliyor." diyen Tayyar, sonrasında ise şunları söyledi:

"Siyasette pek alışık olmadığımız bir durum. Ayrıca, 25 yıllık siyasi partinin reflekslerinin hala güçlü olduğunu gösteriyor. Bakın, size çok çarpıcı bir örnek vereceğim, AK Parti içindeki öfke katsayısını tahmin edin.

"BİZ FATMA BETÜL SAYAN'I YARGILANIRKEN GÖRMEK İSTİYORUZ"

Daha dün. Bir ilimizdeki parti toplantısında bir il başkan yardımcısı söz alıp ayağa kalkıyor, fon vurgununa öfke kusuyor ve sonra şöyle diyor: "Biz Fatma Betül Sayan’ı yargılanırken görmek istiyoruz."

"SALONDAKİ HERKES BU TALEBİ AYAKTA ALKIŞLIYOR"

“Kişisel husumet” diye düşünebilirsiniz, “fevri bir çıkış”diyebilirsiniz. Ancak salondaki herkes bu talebi ayakta alkışlıyor. İşin özü budur"