İran'dan ABD seçimleriyle ilgili dikkat çeken mesaj: Destekliyoruz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların Senato'da çoğunluğu elde etmesine ilişkin, "Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz." dedi.

"VİCDAN MI MALİYET Mİ?"

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi.

Meclis Başkanı Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"ABD hükümeti, uluslararası güç odaklarına ve şantajcılara hizmet etmek uğruna kendi halkının iradesini görmezden geldiği takdirde, İran'ın 'hayır' demesinin kabusla beraber geleceğini öğrenecek.

Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz."

ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Senato'da 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etmişti.