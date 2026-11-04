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Cuma iş çıkışı gibi! İstanbul trafiği kilit

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından trafikte sürücüler yine zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. İstanbul genelindeki yoğunluk oranı daha az olsa da bazı kritik noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Cuma iş çıkışı gibi! İstanbul trafiği kilit
Ufuk Dağ

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89'a çıktı.

KÖPRÜDE AKIŞ YAVAŞLADI

Kentte sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar ve sağanak nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında ve köprü geçişlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı yavaşladı.

Cuma iş çıkışı gibi! İstanbul trafiği kilit 1

İKİ YÖNLÜ DURMA NOKTASINA GELDİ

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Göztepe ile Kozyatağı arasındaki bölümünde her iki yönde de trafik durma noktasına geldi. Maltepe ile Kartal ve Pendik ile Tuzla arasındaki bazı kesimlerde de yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan trafik Ataşehir'e kadar uzanırken, Ankara istikametinde Ferhatpaşa'dan Sultanbeyli'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK YÜZDE 89

Şile Otoyolu'nda ise Üsküdar istikametinde Ihlamurkuyu mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik ağır ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçişteki yoğunluk Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçişteki yoğunluk ise Ataşehir'den başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Bakırköy ve Zeytinburnu ile Şişli arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğunluk gözleniyor.

Trafik yoğunluğuyla birlikte toplu taşıma için duraklarda bekleyenler de yoğunluk oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 78'e çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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