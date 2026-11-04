Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Hava buz kesecek: Kar yağışı için tarih verildi

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken sıcaklıklarda da belirgin düşüş yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta boyunca birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Özellikle Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağış görülecek.

Perşembe gününden itibaren yurt genelinde mevsim normallerinin altına inecek hava sıcaklıklarıyla birlikte hafta sonuna doğru yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Pazar günü ise bazı il merkezlerinde kar görülebileceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLECEK

Yurt genelinde hafta boyunca etkisini sürdürecek yağışlarla hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek, hafta sonuna doğru ise yüksek kesimlerde kar görülecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde yağışların devam edeceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğini söyledi.

Macit, yağışların Marmara genelinde, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yerel olarak kuvvetli olacağını ifade etti.

Özellikle Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batısında çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklediklerini dile getiren Macit, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Perşembe günü yağışların yurt genelinde etkisini sürdüreceğini belirten Macit, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Macit, Trabzon'un doğusu, Rize ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağını ifade etti.

Cuma günü Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışların süreceğini belirten Macit, hafta sonunda ise yağışların ağırlıklı olarak yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olacağını söyledi.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş olacağını dile getiren Macit, şöyle devam etti:

"Hava sıcaklıkları bugün batı kesimlerden başlayarak azalacak. Perşembeden itibaren ise yurt genelinde düşüşünü sürdürerek mevsim normallerinin altına inecek. Buna bağlı olarak özellikle hafta sonuna doğru Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesini bekliyoruz. Pazar günü bazı il merkezlerinde de yer yer kar yağışı görebiliriz."

3 BÜYÜKŞEHİRDE YARIN YAĞIŞ VAR

Macit, İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen hava durumuna ilişkin de buralarda yarın yağış görüleceğini bildirdi.

İstanbul'da bugün sağanağın etkili olacağını belirten Macit, hava sıcaklığının 17 dereceden 15 dereceye düşeceğini söyledi. Macit, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Ankara'da bugün sağanak beklendiğini ancak yağışların kuvvetli olmayacağını ifade eden Macit, hafta sonuna doğru hava sıcaklığının yer yer 10 derece ve altına kadar düşeceğini kaydetti.

İzmir'de ise çarşamba günü gök gürültülü sağanak görüleceğini belirten Macit, yağışların daha sonra etkisini kaybedeceğini, hava sıcaklığının da 16-17 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana’nın doğusu, Gaziantep’in batısında kuvvetli, Hatay’ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır