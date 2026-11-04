'Türk Buğdayı' ifadesinden 'Türkiye Buğdayı'na geçmişti! Yoğun tepki sonrası Filiz Makarna'dan açıklama

Filiz Makarna'nın ambalajlarında yaptığı değişiklik sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Boykot çağrıları yapılan şirketten konuyla ilgili gelen yoğun tepkiler üzerine açıklama yapıldı.

'TÜRK BUĞDAYI' YERİNE 'TÜRKİYE'NİN BUĞDAYI' İFADESİNE GEÇMİŞTİ

Barilla bünyesindeki Filiz Makarna geçtiğimiz günlerde yaptığı değişiklikle 'Türk Buğdayı' ifadesini 'Türkiye'nin Buğdayı' olarak kullanmaya başlamıştı.

''TÜRK' İFADESİNDEN KAÇINMA AMACI TAŞIMIYOR' AÇIKLAMASI

Filiz Makarna, ambalaj değişikliğinin yeni gıda etiketleme mevzuatı ve ilgili kılavuz hükümleri kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda alındığını bildirdi. Açıklamada, düzenlemelere uyum için son tarihin 31 Aralık 2026 olduğu belirtildi. Şirket, değerlendirmelerin buğdayın menşeine değil, yalnızca “%100” ibaresinin kullanımına ilişkin teknik gerekliliklere odaklandığını kaydettı. Bu kapsamda “%100” ibaresinin ambalajlardan çıkarıldığı ifade edildi. Marka, “Türkiye’nin Buğdayı” ifadesiyle kullandığı buğdayın ithal olmadığını ve Türkiye’de yetiştirildiğini belirtmeyi amaçladığını açıkladı. Değişikliğin “Türk” ifadesinden kaçınma amacı taşımadığının da altı çizildi.

“TÜRK BUĞDAYI” İFADESİ GERİ DÖNÜYOR

Tepkilerin ardından yapılan açıklamada, tüketicilerin görüş ve hassasiyetlerinin dikkatle takip edildiği belirtildi. Filiz Makarna, ambalajlarda “Türk Buğdayı” ifadesini yeniden kullanma kararı aldığını ve bu yönde gerekli çalışmalara başladığını duyurdu. Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’de yetiştirilen buğdayı desteklemek ve Türk buğdayı kullanmak, Filiz’in temel değerlerinden biri olmaya devam etmektedir.” Marka, ambalaj değişikliğinin tüketicilerde yarattığı hassasiyetin farkında olduğunu belirtirken, Türkiye’de yetiştirilen buğdayı kullanmayı sürdüreceğini bildirdi.