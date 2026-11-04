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Üstlerinde şalvar, ellerinde tüfek! Konyalı kadınların atış tutkusu...

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde atıcılık sporuna ilgi duyan kadınlar, yöresel kıyafetleriyle geldikleri alanda trap atışı yaparak bu spor dalında kendilerini gösterme fırsatı buluyor.

Üstlerinde şalvar, ellerinde tüfek! Konyalı kadınların atış tutkusu...

Yaklaşık bir asırlık av tüfeği üretim geleneğine sahip Huğlu'da kadınların atıcılık sporuna merakı dikkati çekiyor.

Kırsal mahallede trap ve skeet atışları ile geleneksel atış müsabakalarının yapıldığı Huğlu Silah Atış Poligonu'nda zaman zaman bir araya gelen şalvarlı kadınlar, trap atışı yapıyor, kendi aralarında yarışmalar düzenliyor.

Av tüfeği ve mühimmat üretimi yapan 20'den fazla fabrikanın yer aldığı mahallede trap atışı yapan kadınların bazıları sektörde istihdam ediliyor.

Üstlerinde şalvar, ellerinde tüfek! Konyalı kadınların atış tutkusu... 1

"ARAMIZDA BELLİ BİR ÖDÜL KOYUYORUZ, YARIŞLAR DÜZENLİYORUZ"

54 yaşındaki Halime Sandal, AA muhabirine, atıcılığa merakının çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.

İlk atışını 13 yaşındayken yaptığını anlatan Sandal, yıllar içinde atıcılığa olan ilgisinin devam ettiğini dile getirdi.

Üstlerinde şalvar, ellerinde tüfek! Konyalı kadınların atış tutkusu... 2

Sandal, mahallede kadınların başlangıçta silah denildiğinde çekingen davrandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Köyümüzde silah üretiliyor ama silah olduğu için ister istemez biraz ürpertici oluyor. Spor dalı olduğu için kadınlara çok güzel bir şey olduğunu anlatmaya çalıştık. Atışları poligonda yapıyoruz. Bir olduk, iki olduk derken 100'lere çıktık. Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği ile Huğlu Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından atış müsabakaları düzenleniyor. Bunlara katılıyoruz, festivallerde de atıyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Bir defa atan devamını istiyor. Büyük hedeften küçük hedeflere vuruyorsun. Spor yani, güzel bir şey, yaptıktan sonra bırakamıyorsun."

"'ATIŞ GÜNÜ' DİYORUZ"

Atış yapan bazı kadınların fabrikalarda çalışmaya başladığını anlatan Sandal, "Burada çayımızı demliyoruz. Aramızda belli bir ödül koyuyoruz, yarışlar düzenliyoruz. Spor oluyor. Bugüne de 'Atış günü' diyoruz." dedi.

Üstlerinde şalvar, ellerinde tüfek! Konyalı kadınların atış tutkusu... 3

Üç çocuk annesi 52 yaşındaki Gönül Uğur da atıcılığa arkadaşlarının teşvikiyle başladığını belirtti.

Mahallede kadınların önceleri daha çok aile ortamında ve kendi aralarında atış yaptığını dile getiren Uğur, zamanla poligonda düzenlenen etkinliklere ve yarışmalara katılmaya başladıklarını söyledi.

Uğur, "Halime (Halime Sandal) başlattı bu olayı. 'Kadınlar silah mı atar' diye düşünce oluyor. Sonrası geldi, yarışmaya katıldık. Bir arkadaşımız, Halime ile beraber öğretmiştik, hiç eline silah almadığı halde hedefi 12'den vurdu." şeklinde konuştu.

Gönül Uğur, "Konsantre oluyorum, atışı yapmak, başarmak çok büyük bir şey." dedi.

Üstlerinde şalvar, ellerinde tüfek! Konyalı kadınların atış tutkusu... 4

Huğlu Mahallesi Muhtarı Cihangir Sandal da mahallede atıcılığa kadınların da ilgi duyduğunu söyledi.

Geleneksel festival ve etkinliklerde atış yarışmaları düzenlendiğini belirten Sandal, Türkiye'nin farklı illerinden atıcıların mahalleye geldiğini, Huğlulu kadınların da "atış becerileriyle öne çıktığını" ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya poligon tüfek Kadın
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