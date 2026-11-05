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Kaza yapan otomobil, dükkana girdi: 1 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan bir dükkâna girdi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan otomobil, dükkana girdi: 1 yaralı

Kaza, Elazığ'ın Doğukent Mahallesi Bahattin Ögel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak bir dükkâna girdi.

Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin dükkâna girdiği bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza
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