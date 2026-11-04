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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp raporu açıklandı: Ölüm nedeni belli oldu

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. DHA'nın haberine göre, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin Adli tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp raporu açıklandı: Ölüm nedeni belli oldu

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin Adli tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kaşif Kozinoğlu
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