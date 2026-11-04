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Nobel ödüllü bilim insanından korkutan uyarı! 2027'yi işaret etti

Yapay zeka alanının öncü isimlerinden Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, teknolojinin hızla gelişmesinin beraberinde getirdiği risklere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yapay zekânın 2026'nın sonlarında veya 2027'de elektrik ve finans sistemlerini etkileyebilecek büyük bir krize yol açabileceğini öne süren Hinton, "Yapay zeka hiç geliştirilmeseydi daha iyi olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Nobel ödüllü bilim insanından korkutan uyarı! 2027'yi işaret etti

Nobel ödüllü bilgisayar bilimcisi Geoffrey Hinton, The Guardian'a verdiği röportajda yapay zekânın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hinton, yapay zekâ teknolojisinin 2026 yılının sonlarına doğru veya 2027'de ciddi bir krizi tetikleyebileceğini ileri sürdü.

Olası bir krizin elektrik sistemlerinde geniş çaplı kesintilere, finans sistemlerinde ise önemli aksamalara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Nobel ödüllü bilim insanından korkutan uyarı! 2027 yi işaret etti 1

YAPAY ZEKA KRİZİNİ ÇERNOBİL'E BENZETTİ

Yapay zeka kaynaklı olası krizleri Çernobil felaketiyle karşılaştıran Hinton, teknolojinin ekonomik ve toplumsal etkilerine de dikkat çekti.

Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte kitlesel işsizliğin ortaya çıkabileceğini belirten Hinton, gelir eşitsizliğinin de daha fazla derinleşebileceğini ifade etti.

"HİÇ GELİŞTİRİLMESEYDİ DAHA İYİ OLABİLİRDİ"

Yapay zekâ teknolojisinin yeterli denetim olmadan ilerlemesinin insanlık açısından ciddi tehlikeler barındırdığını vurgulayan Hinton, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Hinton, "Yapay zeka hiç geliştirilmeseydi daha iyi olabilirdi." dedi.

BAĞIMSIZ DENETİM VE ULUSLARARASI DÜZENLEME ÇAĞRISI

Yapay zeka modellerinin kullanıma sunulmadan önce bağımsız kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirten Hinton, teknolojinin güvenli biçimde geliştirilmesi için uluslararası işbirliğinin önemine işaret etti.

Hinton, yapay zekanın oluşturabileceği risklerin önüne geçilebilmesi amacıyla ülkelerin ortak hareket etmesi ve bağlayıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka teknoloji
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