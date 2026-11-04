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ABD Başkanı Donald Trump, seçim yenilgisinin sebebini açıkladı: "İran savaşı"

ABD Başkanı Trump, Kongre seçimlerini Demokratlara karşı kaybetmelerinin sebebinin büyük ölçüde "İran savaşı" ve buna bağlı "hayat pahalılığı" olduğunu söyledi. Trump, "Seçimi kaybetme sebebim İran ama buna değdi, yine olsa yine yaparım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim yenilgisinin sebebini açıkladı: "İran savaşı"
Mustafa Fidan

ABD'de bütün dünyanın gözünü çevirdiği Kongre seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler, Demokratlara karşı büyük güç kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim yenilgisinin sebebini açıkladı: "İran savaşı" 1

Trump, dün yapılan ve Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu sağladığı ara seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP SEÇİM MAĞLUBİYETİNİN SEBEBİNİ AÇIKLADI: "İRAN SAVAŞI"

Beyaz Saray'ın bahçesinde inşa edilen balo salonuyla ilgili bilgiler veren Trump, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance’in seçimlerin kaybedilmesini İran savaşına bağlaması konusunda, "Bence bu büyük ölçüde doğru, çünkü kısa vadede benzin fiyatlarını biraz yukarı çekti, dolayısıyla muhtemelen bu doğru." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim yenilgisinin sebebini açıkladı: "İran savaşı" 2

"AMA BUNA DEĞDİ"

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve bunun için söz konusu adımları attıklarını anlatan ABD Başkanı, "Savaşın bu konuyu (seçimleri) etkileyeceğini biliyordum. Ama buna değdi. Ancak etkilesin ya da etkilemesin, İran’ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, İran'la savaş konusunda pişman olmadığını kaydederek, "Ama aynı zamanda, bunu tekrar yapmam gerekseydi, yine aynısını yapardım çünkü uzun vadede İran nükleer silaha sahip olmamalı." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim yenilgisinin sebebini açıkladı: "İran savaşı" 3

"DEMOKRATLARLA MUHTEMELEN İYİ GEÇİNECEĞİM"

Öte yandan Trump, seçim sonuçlarının ardından Kongre'de ortaya çıkan yeni tabloya ilişkin, "Demokratlarla muhtemelen iyi geçineceğim, tabii ki yıkıcı davranmadıkları sürece, ancak veto yetkisi bizde. Zaten aradılar ve bazı konuları konuşmak istiyorlar. Dolayısıyla sorun olmayacak." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim yenilgisinin sebebini açıkladı: "İran savaşı" 4

Seçmenin tercihleri konusunda görüşü sorulan ABD Başkanı, oy pusulasında kendi isminin olması durumunda "açık bir şekilde kazanacaklarını" savundu.

Trump ayrıca, Temsilciler Meclisi Başkanı ile ilgili seçim sürecine ve kimlerin aday olacağı konusuna karışmayacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
seçim İran Donald Trump savaş ABD seçim sonuçları
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