Ulukışla'da iki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 18.50 sıralarında Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki D-750 kara yolunun Çiftehan köyü Saklıbahçe mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ulukışla'dan Pozantı istikametine ilerleyen H.Ö.C. (24) yönetimindeki tır ile karşı yönden gelen C.D. (42) idaresindeki tır kafa kafaya çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki tırın dorsesinde yangın çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, dorselerde çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

2 SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde, tır sürücüleri H.Ö.C. (24) ile C.D.'nin (42) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır