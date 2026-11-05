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Çorum'da sokakta hareketsiz bulundu! Acı gerçek ortaya çıktı

Çorum'da sokakta hareketsiz hâlde bulunan 57 yaşındaki Necip Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Ergen'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Çorum'da sokakta hareketsiz bulundu! Acı gerçek ortaya çıktı

Olay, Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 57. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necip Ergen (57), henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta hareketsiz hâlde bulundu.

Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 57 yaşındaki Necip Ergen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Polis ekipleri, Ergen'in cansız bedeninin bulunduğu bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Necip Ergen'in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Çorum ölüm
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