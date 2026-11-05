Çorum'da sokakta hareketsiz bulundu! Acı gerçek ortaya çıktı

Olay, Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 57. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necip Ergen (57), henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta hareketsiz hâlde bulundu.
Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 57 yaşındaki Necip Ergen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Polis ekipleri, Ergen'in cansız bedeninin bulunduğu bölgede inceleme gerçekleştirdi.
Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Necip Ergen'in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.