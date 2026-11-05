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Engelli bireylere şiddet soruşturmasında 14 şüpheli yakalandı

Elazığ’da rehabilitasyon ve aile danışma merkezinde engelli bir bireyin ölümüne neden olan ve hasta yakınlarından harçlık adı altında para alan 14 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Engelli bireylere şiddet soruşturmasında 14 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Baba Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan engelli birey H.K.’nın ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirildi.

ENGELLİ BİREYLERE ŞİDDET SORUŞTURMASI

Soruşturma kapsamında, engelli bireylere kötü muamele, hijyen şartlarının yetersizliği, personel ihmali ve hasta yakınlarından harçlık adı altında para alan 14 şüpheli tespit edildi.

Engelli bireylere şiddet soruşturmasında 14 şüpheli yakalandı 1

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheliler, gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü mahkeme heyeti tarafından tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ şiddet
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