RTÜK Başkanı Daniş'den Afyonkarahisar'daki olayla ilgili yayıncı kuruluşlara uyarı

Afyonkarahisar’da yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili paylaşımda bulunan RTÜK Başkanı Daniş, yayıncı kuruluşları teyitsiz bilgileri kullanmamaları konusunda uyardı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Daniş şu ifadeleri kullandı;

"Afyonkarahisar’da yaşanan silahlı saldırılar sonucu 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim olay hepimizi derinden sarsmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Bu hassas süreçte yayıncı kuruluşlarımızın; kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu unutmamaları, toplumda korku ve paniğe yol açacak teyitsiz bilgilerden, özellikle olay yeri görüntülerinden kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir.

Yayınlar acılı ailelerin hassasiyetlerini önceleyen bir şekilde yapılmalıdır.

Tüm medya hizmet sağlayıcılarımız 6112 sayılı Kanun'a uygun, sorumlu yayıncılık anlayışı kapsamında yayınlarında azami dikkati göstermelidir."

Afyonkarahisar’da yaşanan silahlı saldırılar sonucu 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim olay hepimizi derinden sarsmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. ​Bu hassas süreçte yayıncı kuruluşlarımızın; kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu unutmamaları, toplumda korku ve paniğe yol açacak teyitsiz bilgilerden, özellikle olay yeri görüntülerinden kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir. ​Yayınlar acılı ailelerin hassasiyetlerini önceleyen bir şekilde yapılmalıdır. Tüm medya hizmet sağlayıcılarımız 6112 sayılı Kanun'a uygun, sorumlu yayıncılık anlayışı kapsamında yayınlarında azami dikkati göstermelidir.