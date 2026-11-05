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RTÜK Başkanı Daniş'den Afyonkarahisar'daki olayla ilgili yayıncı kuruluşlara uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Afyonkarahisar’da yaşanan olaya ilişkin, yayıncı kuruluşların teyitsiz bilgilerden ve olay yeri görüntüleri yayınlamaktan uzak durmaları gerektiğini ifade etti.

RTÜK Başkanı Daniş'den Afyonkarahisar'daki olayla ilgili yayıncı kuruluşlara uyarı
Mustafa Fidan

Afyonkarahisar’da yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili paylaşımda bulunan RTÜK Başkanı Daniş, yayıncı kuruluşları teyitsiz bilgileri kullanmamaları konusunda uyardı.

DANİŞ'TEN YAYINCI KURULUŞLARA UYARI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Daniş şu ifadeleri kullandı;

"Afyonkarahisar’da yaşanan silahlı saldırılar sonucu 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim olay hepimizi derinden sarsmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

RTÜK Başkanı Daniş den Afyonkarahisar daki olayla ilgili yayıncı kuruluşlara uyarı 1

"TEYİTSİZ BİLGİLERDEN VE OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİNDEN UZAK DURUN"

Bu hassas süreçte yayıncı kuruluşlarımızın; kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu unutmamaları, toplumda korku ve paniğe yol açacak teyitsiz bilgilerden, özellikle olay yeri görüntülerinden kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir.

Yayınlar acılı ailelerin hassasiyetlerini önceleyen bir şekilde yapılmalıdır.

Tüm medya hizmet sağlayıcılarımız 6112 sayılı Kanun'a uygun, sorumlu yayıncılık anlayışı kapsamında yayınlarında azami dikkati göstermelidir."

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RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu Afyonkarahisar Mehmet Daniş
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