Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaza, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Kırkkepenekli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile Zafer B. yönetimindeki elektrikli motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Zafer B. ağır yaralandı.

AĞIR YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine ambulans sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

OTOMOBİLİNİ BIRAKIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün, aracını olay yerinde bırakarak yaya şekilde uzaklaştığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır