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Tendürek Geçidi'nde kar alarmı! 70'e yakın araç mahsur kaldı

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolda 70'e yakın araç mahsur kalırken, Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından güzergâh yeniden trafiğe açıldı.

Tendürek Geçidi'nde kar alarmı! 70'e yakın araç mahsur kaldı

Van ile Ağrı arasındaki önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Çaldıran-Doğubayazıt kara yolundaki Tendürek Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte çok sayıda sürücü, araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

KARAYOLLARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Sürücülerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 115. Erciş Şube Şefliği ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Yoğun çalışmaların ardından yolda biriken kar temizlenerek güzergâh yeniden araç trafiğine açıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 70 araçta bulunan vatandaşlar mahsur kaldı.

Karayolları ekiplerinin yolu yeniden ulaşıma açmasının ardından mahsur kalan sürücüler ve yolcular güvenli şekilde yollarına devam etti.

SÜRÜCÜLERE KIŞ EKİPMANI UYARISI

Yetkililer, Tendürek Geçidi ve çevresinde seyahat edecek sürücülere olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bölgede ani hava değişimleri ve kar yağışı yaşanabileceğine dikkat çekilerek sürücülerin araçlarında mutlaka kış ekipmanı bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van kar
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