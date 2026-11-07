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ABD duyurdu! İhbar edene 20 milyon dolar

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın nükleer programına ilişkin bilgi edinmek amacıyla dikkat çeken bir ödül çağrısında bulundu. İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında bilgi sağlayan kişilere 20 milyon dolara kadar para ödülü verilebileceği açıklanırken, ihbarcılara güvenlik gerekçesiyle başka bir yere yerleşme imkanı da sunulabileceği belirtildi.

ABD duyurdu! İhbar edene 20 milyon dolar
Devrim Karadağ

CENTCOM, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla İran'ın nükleer programına yönelik yeni bir istihbarat çağrısı başlattığını duyurdu.

Açıklamada, İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olan kişilerin ABD'nin "Adalet için Ödül" (Rewards for Justice) programına başvurabileceği bildirildi. Bilgi paylaşan kişilere, sağladıkları verilerin niteliğine göre yüksek miktarda para ödülü verilmesinin değerlendirildiği ifade edildi.

İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİ VE PERSONELİ HEDEFTE

ABD'nin bilgi toplamak istediği konular arasında İran'ın nükleer programıyla bağlantılı tesisler, kullanılan ekipmanlar ve programda görev alan kişiler bulunuyor.

CENTCOM tarafından yapılan duyuruda, güvenilir ve değerli bilgiler sunan kişilere 20 milyon dolara kadar ödül verilebileceği kaydedildi. Ayrıca ihbarda bulunanların güvenliğinin sağlanması amacıyla başka bir bölgeye veya ülkeye yerleştirilme seçeneğinin de gündeme gelebileceği aktarıldı.

ABD duyurdu! İhbar edene 20 milyon dolar 1

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN ALINACAK

Bilgi paylaşmak isteyen kişiler için ABD yönetiminin "Adalet için Ödül" programına ait internet sitesi de duyuruldu. Böylece İran'ın nükleer programına ilişkin bilgi sahibi olanların ABD makamlarına doğrudan ulaşabileceği başvuru kanalı paylaşılmış oldu.

ABD duyurdu! İhbar edene 20 milyon dolar 2

Washington yönetiminin 20 milyon dolara ulaşan ödül teklifi, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik istihbarat çalışmalarında dikkat çeken bir hamle olarak öne çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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