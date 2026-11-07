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Karabet Geçidi’nde ilginç görüntü: Sürücüler yolda kaldı, "pappat" kara meydan okudu

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde etkili olan yoğun kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Karabet Geçidi’nde ilginç görüntü: Sürücüler yolda kaldı, "pappat" kara meydan okudu

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde etkili olan yoğun kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Mevsimin ilk kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler araçlarıyla yolda kalırken, halk arasında "pappat" olarak tabir edilen araç ise karlı ve zorlu yolu rahatlıkla aşarak dikkat çekti.

Van’da bastıran beklenmedik kar yağışı, karayollarında hareketli ve zorlu anlara sahne oldu. Kış şartlarına hazırlıksız yakalanan birçok sürücü yollarda mahsur kalırken, bölgenin zorlu coğrafyasına meydan okuyan halk arasında "papat" olarak bilinen motorlu yük taşıma aracı yine adından söz ettirdi.

"3 BİN RAKIMDA ZORLU SINAV"

Meteorolojinin uyarılarının ardından yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, Van ile Bahçesaray arasındaki ulaşımı sağlayan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’ni kısa sürede beyaza bürüdü. Lastiklerinde kış ekipmanı bulunmayan çok sayıda araç, rampalarda ve keskin virajlarda kayarak yolda kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, bölgenin zorlu coğrafyası ve sert kış şartlarıyla bilinen Karabet Geçidi’nde, "pappat" olarak bilinen aracın karla kaplı yolda zorlanmadan ilerlemesi ise görenlerin ilgisini çekti. Diğer araçların geçmekte güçlük çektiği güzergahta pappatın rahat hareket etmesi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Karabet Geçidi’nde ilginç görüntü: Sürücüler yolda kaldı, "pappat" kara meydan okudu 1

Karabet Geçidi’nde ilginç görüntü: Sürücüler yolda kaldı, "pappat" kara meydan okudu 2

Karabet Geçidi’nde ilginç görüntü: Sürücüler yolda kaldı, "pappat" kara meydan okudu 3

Karabet Geçidi’nde ilginç görüntü: Sürücüler yolda kaldı, "pappat" kara meydan okudu 4

Karabet Geçidi’nde ilginç görüntü: Sürücüler yolda kaldı, "pappat" kara meydan okudu 5

Karabet Geçidi’nde ilginç görüntü: Sürücüler yolda kaldı, "pappat" kara meydan okudu 6

Karabet Geçidi’nde ilginç görüntü: Sürücüler yolda kaldı, "pappat" kara meydan okudu 7

Karabet Geçidi’nde ilginç görüntü: Sürücüler yolda kaldı, "pappat" kara meydan okudu 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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