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Fatma Betül Sayan Kaya Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu! 'Silivri’ detayı...

Fon soruşturmasında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki karar Türk siyaset tarihi açısından da gündem oldu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, bakanlık yapmış bir isim, suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı.

Fatma Betül Sayan Kaya Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu! 'Silivri’ detayı...
Mynet

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturmada dün ikinci kez ifade veren Kaya, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, savcılığın tutuklama talebini kabul etti.

Fatma Betül Sayan Kaya Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu! Silivri’ detayı... 1

MARMARA CEZAEVİ’NE GÖNDERİLDİ

Tutuklama kararının ardından Kaya, kamuoyunda Silivri Cezaevi olarak bilinen Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ne gönderildi.

Fatma Betül Sayan Kaya Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu! Silivri’ detayı... 2

EŞİ VE ESKİ SPK BAŞKANI SERBEST

Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İki isim, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme yükümlülüğüyle serbest bırakıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu! Silivri’ detayı... 3

SAVCILIĞIN SEVK YAZISINDA “BİR GÜN ÖNCE” VURGUSU

Savcılığın tutuklama talebinde, Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerini 16 Eylül’de, fonların tasfiye kararından bir gün önce Tera Yatırım’a devretmesi üzerinde duruldu. Sevk yazısında, hisse bedelinin aynı gün Kaya’nın hesabına yatırıldığı belirtildi. Savcılık, işlemlerin zamanlaması ve şirket yöneticileriyle temasları üzerinden Kaya’nın kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olarak hareket ettiğini öne sürdü.

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