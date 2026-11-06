Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının istendiği sırada AK Partili isimler art arda paylaştı: "Duruşumuz belli, istikametimiz nettir"

Türkiye'de fon soruşturması derinleşerek sürerken, soruşturmanın en çarpıcı isimlerinden biri Fatma Betül Sayan Kaya olmuştu. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın yaklaşık 2 milyar liralık haksız kazanç elde ettiği iddia edilmişti. İddiaların gündem olmasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİĞİ SIRADA PAYLAŞIMLAR ART ARDA GELDİ

Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden olan Fatma Betül Sayan Kaya Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklandı. Kaya'nın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesinin ardından ise AK Parti cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Partili isimler tarafından yapılan paylaşımlarda 'Duruşumuz belli, istikametimiz nettir' mesajı verildi.

Yapılan paylaşımlardan bazıları ise şu şekilde:



BAKAN GÖKTAŞ: "AK DAVAMIZA LEKE KONDURMADAN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Bizim duruşumuz belli, istikametimiz nettir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK davamıza leke kondurmadan ve milletimizin güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz"

"MİLLETİMİZİN HAKKINI VE HUKUKUNU SAVUNMAK EN BÜYÜK GÖREVİMİZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemiz için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim duruşumuz belli: Aziz milletimizin hakkını ve hukukunu savunmak en büyük görevimiz! Ülkenin dört bir yanında huzuru ve asayişi tesis eden kolluk güçlerimizle omuz omuza vererek, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz"

"DAİMA; HAKTAN ADALETTEN, HUKUKTAN YANAYIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Duruşumuz belli yönümüz net. Daima; haktan, adaletten, hukuktan yanayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz"

"'AK' OLAN PARTİMİZE ATTIĞINIZ ÇAMURLAR KENDİ ELLERİNİZDE KALACAK"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: "'İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır...' Kendi hırslarına yenilip gerçeğe sağır olanlar bilsin ki adı gibi 'AK' olan partimize attığınız çamurlar teker teker sadece kendi ellerinizde kalacak. Güneş balçıkla sıvanmaz. Duruşumuz belli"

"ARAMIZDAN MİLLETİN HAKKINA GÖZ DİKENLER ÇIKARSA ONLAR ADINA UTANIRIZ, MAHÇUP OLURUZ"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank: "AK Parti’nin gücünü de istikametini de sadece millet belirler. Aramızdan, milletin hakkına göz dikenler çıkarsa onlar adına utanırız, mahçup oluruz. Onları korumaz, kahramanlaştırmaz ve meydanlarda adlarına besteler yaptırmayız. Milletimizin hakkı karşısında hiçbir makam, hiçbir güç, hiçbir çıkar odağı dokunulmaz değildir!"

ŞAHİN: "'NEFSİNE YENİK DÜŞENLE VEDALAŞIR, YOLUMUZA GÜÇLENEREK DEVAM EDERİZ'"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "'Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.'"

"TEK DÜSTURUMUZ HALKA HİZMET EDİP HAKKIN RIZASINI KAZANMAKTIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir: "Tek düsturumuz halka hizmet edip Hakkın rızasını kazanmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde doğrunun yanında yanlışın karşısında olmaya devam edeceğiz"

"ADALETİN TESİSİ KONUSUNDAKİ HASSASİYETİMİZDEN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: "Bizim duruşumuz da tavrımız da nettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda, hukukun üstünlüğünden ve adaletin tesisi konusundaki hassasiyetimizden asla taviz vermiyoruz!"