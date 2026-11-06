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Canını hiçe saydı! 75 yaşındaki Güllü Nine sele böyle meydan okudu

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde evini ve serasını korumak için elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalışan 75 yaşındaki Güllü Karahanlı, "Her sene kuvvetli yağmur yağdığında bu mücadeleyi yapıyorum" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından ilçede dün sağanak nedeniyle Bezgede Mahallesi'nde sel oldu. Evini ve serasını korumak için elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalışan Güllü Karahanlı'nın mücadelesi kameralara yansıdı.

Olay sırasında yaşananları anlatan Karahanlı, "Her yıl yağmurda evimin önünde sel oluyor ve ben de her sene kuvvetli yağmur yağdığında bu mücadeleyi yapıyorum. Akıntı sırasında suyun önü kapanınca bu şekilde açmak gerekiyor.

Canını hiçe saydı! 75 yaşındaki Güllü Nine sele böyle meydan okudu 1

Ayakta durmakta zorlandığım için emekleyerek suyun önünü kesen pislikleri temizledim. Bu sırada karşıdan bir çocuk 'Hacı teyze, sel alır götürür seni' dedi ama ben de 'Allah'ın verdiği afet, elhamdülillah kaldırırım' dedim.

Canını hiçe saydı! 75 yaşındaki Güllü Nine sele böyle meydan okudu 2

Çocuğun 'Teyze uğraşma, geçemezsin' demesi üzerine bir süre daha uğraşıp direklerden tutunarak zor bela geri döndüm. Ayakkabım da suya kapılıp gitti" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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