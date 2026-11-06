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8 kişinin katili Arif Sefa Özdemir'le ilgili yeni detaylar! Bakın ne iş yapıyormuş

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan Arif Sefa Özdemir'in kimliği ve hayatına ilişkin detaylar ortaya çıktı. 28 yaşındaki zanlının çiftçilik yaptığı, bir çocuk babası olduğu ve yaklaşık iki yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi.

8 kişinin katili Arif Sefa Özdemir'le ilgili yeni detaylar! Bakın ne iş yapıyormuş
Devrim Karadağ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde üç köyde düzenlediği silahlı saldırılarla 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

8 kişinin katili Arif Sefa Özdemir le ilgili yeni detaylar! Bakın ne iş yapıyormuş 1

ÇİFTÇİLİK YAPIYORMUŞ

28 yaşındaki Özdemir'in İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı ve geçimini çiftçilik yaparak sağladığı belirlendi.

EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen zanlının yaklaşık iki yıl önce eşinden boşandığı da ortaya çıktı.

8 kişinin katili Arif Sefa Özdemir le ilgili yeni detaylar! Bakın ne iş yapıyormuş 2

MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITIP ARAÇ GASP ETMİŞ

Özdemir'in katliamın ardından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak silah zoruyla bir otomobili gasp ettiği de belirlendi. Aracın çamura saplanması üzerine otomobili bırakarak kaçan zanlı, daha sonra aynı bölgede yakalandı.

8 kişinin katili Arif Sefa Özdemir le ilgili yeni detaylar! Bakın ne iş yapıyormuş 3

8 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Saldırıda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

8 kişinin katili Arif Sefa Özdemir le ilgili yeni detaylar! Bakın ne iş yapıyormuş 4

Olayla ilgili soruşturmanın 3 Cumhuriyet savcısı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar katil
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