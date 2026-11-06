8 kişinin katili Arif Sefa Özdemir'le ilgili yeni detaylar! Bakın ne iş yapıyormuş

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde üç köyde düzenlediği silahlı saldırılarla 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.
28 yaşındaki Özdemir'in İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı ve geçimini çiftçilik yaparak sağladığı belirlendi.
Bir çocuk babası olduğu öğrenilen zanlının yaklaşık iki yıl önce eşinden boşandığı da ortaya çıktı.
Özdemir'in katliamın ardından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak silah zoruyla bir otomobili gasp ettiği de belirlendi. Aracın çamura saplanması üzerine otomobili bırakarak kaçan zanlı, daha sonra aynı bölgede yakalandı.
Saldırıda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın 3 Cumhuriyet savcısı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.