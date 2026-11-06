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Afyonkarahisar'daki katliamın ardındaki sır perdesi aralandı! İşte saldırının sebebi

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Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olayda gözü dönmüş bir cani 8 kişiyi tüfekle katlettikten sonra yakalanmıştı. Yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganın köylüsünün verdiği ifadede saldırganın alacak-verecek meselesiyle birileriyle tartıştığını belirterek, "Çocuğu dövmüşler. Dövdükten sonra tekrar telefonla görüşüyorlar; 'gelin vereyim, anlaşalım' diyor." dedi. Araçları gasbetmeye çalışan saldırganın aracını vermeyenleri vurarak yoluna devam ettiği de öğrenildi.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleştirilen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün köylüsü olan Ali İhsan Adatepe, olayın çıkış sebebi ve cinayet zincirine ilişkin duyduklarını paylaştı.

Afyonkarahisar daki katliamın ardındaki sır perdesi aralandı! İşte saldırının sebebi 1

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar'da 30 yaşındaki Arif Sefa Özdemir isimli şüpheli, farklı noktalarda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 8 kişiyi öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı.

Dün İhsaniye'de 112 Acil Servis ekiplerine ardı ardına silahlı saldırı ihbarları yapıldı. Ayazini ve Kıyı köylerinde pompalı tüfekle öldürülmüş 3'er kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Aynı saatlerde Yukarıtandır köyünde de 2 kadın yaralı halde bulundu. Yukarıtandır Ortaokulunda görevli Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir (46) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete'ye (31) pompalı tüfekle ateş etti. Hilal Mete olay yerinde, Ayşe Sena Demir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı halde bulunan başka bir kişinin ise tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybedenlerin isimleri ise Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olarak açıklandı.

Sır perdesi, katliamı gerçekleştiren Özdemir'in köylüsü Ali İhsan Adatepe'nin anlattıklarıyla aralanmaya başladı.

Afyonkarahisar daki katliamın ardındaki sır perdesi aralandı! İşte saldırının sebebi 2

"DAHA ÖNCE ÇOCUĞU DÖVMÜŞLER, 'GELİN VEREYİM' DİYEREK PUSU KURMUŞ"

Olayın temelinde alacak verecek meselesi bulunduğunu ve zanlının önce darbedildiğini iddia eden Ali İhsan Adatepe, "Duyduğum kadarıyla alacak verecek meselesi varmış. Biçerdöverciler vardı, onlarla alacak verecek meselesi varmış. Kırşehirli herhalde onlar. Daha önce biçerdöverciler çocuğu dövmüşler. Dövdükten sonra tekrar telefonla görüşüyorlar; 'gelin vereyim, anlaşalım' diyor. O tarafta büyük köyün orada buluşuyorlar. Onlar geldiğinde pusu kurmuş, bunları vurmuş, bizim bildiğimiz kadarıyla" dedi.

"ARABAYI VERMEYENLERİ VE YOLDA DENK GELDİĞİ KADIN ÖĞRETMENLERİ VURMUŞ"

Zanlının ilk saldırının ardından kaçış güzergahında araç gasp etmek için cinayet işlemeye devam ettiğini öne süren Adatepe, "Onları vurduktan sonra tekrar oradan Kıyı tarafına doğru gidiyor. Kıyı tarafına giderken yolda iki kişi denk geliyor. Arabayı değiştirmek istiyor, onlar da arabayı vermeyince onları da vuruyor. Tekrar oradan Bayat tarafından, Çıkrık tarafından dolanıyor, Fethibey yolundan Gazlıgöl tarafında kadın öğretmenlere denk gelmiş. Onlara 'inin, arabayı değiştireceğim' demiş. Onların da birisi iniyor, birisi inmiyormuş herhalde. Hareket etmiş, arabayı almak için onları da vurmuş. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu kadar" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar daki katliamın ardındaki sır perdesi aralandı! İşte saldırının sebebi 3

"ARABAYI VERMEYENLERİ VURMUŞ"

Zanlının ilk saldırının ardından kaçış güzergahında araç gasp etmek için cinayet işlemeye devam ettiğini öne süren Adatepe, devam etti:

"Onları vurduktan sonra tekrar oradan Kıyı tarafına doğru gidiyor. Kıyı tarafına giderken yolda iki kişi denk geliyor. Arabayı değiştirmek istiyor, onlar da arabayı vermeyince onları da vuruyor. Tekrar oradan Bayat tarafından, Çıkrık tarafından dolanıyor, Fethibey yolundan Gazlıgöl tarafında kadın öğretmenlere denk gelmiş. Onlara 'İnin, arabayı değiştireceğim' demiş. Onların da birisi iniyor, birisi inmiyormuş herhalde. Hareket etmiş, arabayı almak için onları da vurmuş."

Afyonkarahisar daki katliamın ardındaki sır perdesi aralandı! İşte saldırının sebebi 4

ARACI GASBETTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

İhsan Yalçın'ın haberine göre, Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren katil Arif Sefa Özdemir’in katliamı yaptıktan sonra bir aracı gasbettiği anlar da ortaya çıktı.

Yaşlı çifte “Yaklaşma vururum. Kenara geç… Arabanın sağına geç. 7 kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm” dediği öğrenildi.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar katliam
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