8 kişiyi katletmişti... Saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp araç çalmış

Korkunç olay dün akşam saatlerinde İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Saldırgan önce merkezde araç içerisinde bulunan bir kadını başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra Ayazini köyünde araçta bulunan 3 kişiyi, ardından Kıyır köyünde araç içerisindeki 2 kişiyi pompalı tüfekle vurdu. İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, aracında yaralı halde bulunan kadın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kıyır köyünde öldürdüğü çiftin kırmızı hafif ticari araçla aracını yağmalayıp kaçtığı belirlenen katil, cinayetlere yolda da devam etti.

KATLİAMA DEVAM ETTİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında dehşetin boyutu daha da büyüdü. Şüphelinin kaçış sırasında Eskişehir'in Seyitgazi ve Çifteler ilçeleri arasındaki güzergahta başka bir aracı gasp ederek yoluna devam ettiği ileri sürüldü.

OKUL ÇIKIŞINDA ÖĞRETMENLERE SALDIRDI

Yukarı Tandır köyü yakınlarında ise okul çıkışı üç öğretmenin aynı araç içerisinde seyir halinde iken silahlı saldırıya uğradığı, bir öğretmen yara almadan kurtulurken iki öğretmenin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç saldırıda yaşamını yitiren öğretmenlerin ise kimlikleri belirlendi. Yaşamını yitirenlerin Yukarı Tandır Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete, Fen Bilimleri öğretmen Ayşe Sena Demir olduğu belirlendi.

Sosyal Bilgiler öğretmeni Ümmühan Arslan'ın ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Saldırıda diğer yaşamını yitirenlerin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Afyonkarahisar’daki kan donduran olayın ardından Eskişehir istikametine kaçan Arif Sefa Ö., rotasını Seyitgazi kırsalına çevirdi. Şüphelinin gasbettiği ilk araç, Taşlık Mahallesi yakınlarında tarlalık alanda çamura saplandı. Aracı burada terk etmek zorunda kalan şüpheli, yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgede kaçışını sürdüren şüpheli, Kuyucak Mahallesi’ne geçerek Recep Özçimen’e ait hafif ticari aracı yeniden gasbetti. Jandarma ve polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda şüpheli, Kuyucak Mahallesi’nden fazla uzaklaşamadan Eskişehir-Afyonkarahisar yolu üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ve kaçış güzergahında yapılan incelemelerde, şüphelinin kullandığı aracın sağ ön yolcu koltuğu üzerinde pompalı tüfek net bir şekilde yer aldı.

ÇİFTÇİLİK YAPIYORMUŞ

Katliamı gerçekleştiren Arif Sefa Ö.'nün İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı, yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Köyde çiftçilik yaptığı ve geçimini bu şekilde sağladığı belirtilen saldırganın, 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladığı saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

KENDİSİNİ GÖREN ÇOBANA "BEN BU KÖYLÜYÜM" DEMİŞ

Gasp olayının gece saatlerinde Kuyucak Mahallesi’nde gerçekleştiği, mahalledeki bir çobanın karanlıkta hareketlilik sezip el feneri tutmasıyla şüpheliyle yüz yüze geldiği öğrenildi. Çobanın dikkatini dağıtmak ve şüphe çekmemek için oldukça soğukkanlı bir şekilde "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" yalanını söyleyen şüphelinin, bu sayede kısa süreliğine zaman kazanmaya çalıştığı belirtildi.

"ANAHTARI MİNDERİN ALTINA BIRAKMIŞ, NASIL BULDUYSA ALIP GİTMİŞ"

Aracı gasp edilen Recep Özçimen’in kardeşi Ethem Özçimen, yaşanan şoku anlattı. Köylerinde bugüne kadar böyle bir suçla hiç karşılaşmadıklarını belirten Ethem Özçimen, şu ifadeleri kullandı:

"Adam arabayı kapının önünden, yol üstünden almış götürmüş. Kardeşim misafirliğe oturmaya gitmiş ve aracın anahtarını minderin altına bırakmış. Daha önce köyümüzde böyle olaylar hiç olmamıştı. Adamı biz görmedik ama çoban görmüş. Çoban adama fener tutunca, o da 'Feneri tutma, ben bu köylüyüm' demiş. Nasıl bulduysa anahtarı bulmuş ve alıp gitmiş. Zaten kardeşim de hep anahtarı öyle bırakır."

"KENDİSİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITTI"

Arkadaşıyla birlikte sigara içmek için yolda durdukları sırada şüpheli Özdemir’in geldiğini anlatan Talha Gökgöz şunları anlattı:

“Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’ndeydik. Arkadaşımla sigara içmek için durduk arabayla. Şüpheli arabayla yanımıza yanaştı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. O sırada arabayı aramaya başladı. Uyuşturucu madde var mı diye sordu. Telefonlarımızı aldı. Arabadan silah çıkardı, mermi de koyunca bizi öldüreceğini düşündüm sonra da arabayı alıp gidecek zannettik. Arkadaşıma doğru çevirdi ben de anahtarı çıkardım. Telefonlarımızı attırdığı uçurumdan alıp 112’yi aradık. Arabasında içki şişeleri vardı, alkollü olduğunu anladık ve çok fazla kimlik de sormadık. Benim cinayetlerden haberim olmadığı için arabayı alıp kaçacağını düşündüm. Korku dolu bir süreçti. Arkadaşıma tüfek doğrultunca ona bir şey olmasın diye ben anahtarı verdim. Eğer vermeseydik, beni de arkadaşımı da vuracaktı. Arabayı da bu mevkide çamura kaptırmış devam edememiş. Yaya olarak kaçmış.”

Öte yandan gözaltına alındığı Eskişehir’de sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Arif Sefa Özdemir, işlemlerinin ardından Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır