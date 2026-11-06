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Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı dikkat çekti

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya fon soruşturması kapsamında tutuklanırken; Kaya'nın tutuklama talebiyle sevkinin yapıldığı sıralarda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu: "Biz, yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.”

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı dikkat çekti
Devrim Karadağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği süreçte yayımlanan mesaj, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

AKIN GÜRLEK'TEN “DURUŞUMUZ BELLİ” MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmî X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız. Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.”

Gürlek'in #DuruşumuzBelli etiketiyle yayımladığı açıklamada herhangi bir kişinin adı geçmedi. Paylaşımın soruşturmayla ilgili gelişmelerin yaşandığı saatlerde yapılması dikkat çekti.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, Adalet Bakanı Akın Gürlek in paylaşımı dikkat çekti 1

FATMA BETÜL SAYAN KAYA TUTUKLANDI

Fon soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya'nın savcılıktaki işlemleri yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

Savcılık, Kaya'yı “Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

Hâkimlik, sorgusunun ardından Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, Adalet Bakanı Akın Gürlek in paylaşımı dikkat çekti 2

İKİ İSİM HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Aynı soruşturmada ifade veren İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

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Hâkimlik, iki isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü uygulanmasına karar verdi.

İlyas Kaya ile İbrahim Ömer Gönül, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Fatma Betül Sayan Kaya Akın Gürlek fon soruşturması
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