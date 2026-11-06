SONAR anketinde ezber bozan sonuç! Hakan Bayrakçı: "38 yıldır böyle bir tablo görmedim"

Türkiye'de siyasetin gündeminde seçim tartışmaları yerini korurken SONAR'ın yapmış olduğu son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar geldi. Araştırmada seçmenlerin önemli bir bölümünün kararsız kalması, görüş belirtmek istememesi veya sandığa gitmeyeceğini ifade etmesi öne çıktı.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, söz konusu tablonun 38 yıllık araştırma deneyiminde bir ilk olduğunu belirtirken, kararsızların dağıtılmasının ardından partilerin oy oranları da belli oldu. Dağıtım sonrası tabloda AK Parti yüzde 29,7, Yeni Parti yüzde 28,2, İYİ Parti ise yüzde 10,9 oranında ölçüldü.

Sözcü’de yer alan habere göre; SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, raporun analiz bölümünde bu tabloyu şöyle değerlendirdi:

“38 yıldır siyasi araştırma yapıyorum. Hayatımda hiç sahada insanların sorulara yanıt vermek istemediği, görüş belirtmediği, 'kararsızım', 'sandığa gitmem' ya da 'protesto ederim' dediği bu kadar yüksek bir yüzde görmemiştim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu verilerle, seçim olduğunda sandıkta nasıl bir sonuç çıkacağını öngörmek neredeyse imkansız hale dönüştü.”

AK PARTİ İLE YENİ PARTİ ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Yüzde 33,1'lik grubun orantısal dağıtılmasının ardından oluşan tabloda partilerin oranları şöyle sıralandı:

AK Parti: yüzde 29,7

Yeni Parti: yüzde 28,2

İYİ Parti: yüzde 10,9

DEM Parti: yüzde 9,0

MHP: yüzde 4,9

Zafer Partisi: yüzde 3,1

Anahtar Parti: yüzde 3,1

CHP: yüzde 3,0

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,2

Büyük Birlik Partisi: yüzde 1,3

Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1,3

Diğer: yüzde 3,3

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCEKİ SONUÇLAR

Araştırmanın dağıtım yapılmadan önceki parti oranları ise şöyle açıklandı:

AK Parti: yüzde 19,8

Yeni Parti: yüzde 18,8

İYİ Parti: yüzde 7,3

DEM Parti: yüzde 6,0

MHP: yüzde 3,3

CHP: yüzde 2,1

Anahtar Parti: yüzde 2,1

Zafer Partisi: yüzde 2,0

Yeniden Refah Partisi: yüzde 1,5

Büyük Birlik Partisi: yüzde 0,9

Türkiye İşçi Partisi: yüzde 0,9

Diğer: yüzde 2,2