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Fatma Betül Sayan Kaya'nın sevk yazısındaki o detay çok konuşulacak: "İçeriden bilgi alınarak.."

Fon soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın dün gece saatlerinde tutuklanması sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya paylaşımında Kaya'nın, 2 gün takasta beklemesi gereken parasının risk olmaması açısından TERA tarafından virman yapılarak ödendiğine dikkat çekerek, "Savcılık, bu işlemi “içeriden bilgi alınarak yapılması” olarak değerlendiriyor." dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın sevk yazısındaki o detay çok konuşulacak: "İçeriden bilgi alınarak.."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı. 2 saat 15 dakika süren ifade işleminin ardından Kaya çıkarıldığı mahkemece ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘SPK kanuna muhalefetten’ tutuklandı.

Fatma Betül Sayan Kaya nın sevk yazısındaki o detay çok konuşulacak: "İçeriden bilgi alınarak.." 1

DİKKAT ÇEKEN SEVK YAZISI

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki sevk yazısında yer alan tespitlere dikkat çekti.

Tayyar, sevk yazısında tasfiye işleminden bir gün önce satış kararı alındığını belirtti.

İki gün takasta beklemesi gereken paranın ise herhangi bir risk oluşmaması amacıyla aynı gün TERA tarafından virman yoluyla ödendiğinin kayda geçtiğini aktardı.

Tayyar, söz konusu işlemlerin daha önce TERA ve SPK kayıtlarında da yer aldığını hatırlattı.

Tayyar’ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk yazısında çok ağır tespitler var.

"SAVCILIK 'İÇERİDEN BİLGİ ALINARAK YAPILMASI' OLARAK DEĞERLENDİRİYOR"

Tasfiye işleminden 1 gün önce satış kararı veriyor.

2 gün takasta beklemesi gereken para, risk olmasın diye aynı gün TERA tarafından virman yapılarak ödeniyor.

Savcılık, bu işlemi “içeriden bilgi alınarak yapılması” olarak değerlendiriyor.

Doğru ve yerinde bir tespittir.

TERA yöneticileri Emre Tezmen ve Erdin Özel’le yakın ilişkileri de dosyaya ekleniyor.

Fakat burada bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim.

Aslında bu tespit, daha önce yapılmış, TERA ve SPK kayıtlarında yer almıştı.

Hatta TERA içinden bu usulsüz işlemle ilgili SPK’ya suç duyurusu yapıldığı biliniyordu.

Daha önce bu konuda ihmali veya kastı olan kamu görevlileri de hesaba çekilmelidir.”

Ardından bir paylaşım daha yapan Tayyar, sözlerine şunları ekledi:

“Fatma Betül Sayan Kaya, tüm siyasilerin ders alması gereken bir örnektir.

Doyumsuzluğun, aşırı hırs ve kibir bileşenlerinin insanları nasıl felakete sürüklediğini gösteriyor.

Tabi anlayana."

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya fon soruşturması
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