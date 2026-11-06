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Sarıgül soruşturmasında 11 kişi daha gözaltında

Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı. Emir Sarıgül 4 Kasım'da tahliye edilmişti.

Sarıgül soruşturmasında 11 kişi daha gözaltında
Doğukan Akbayır

İstanbul'da ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçu kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan Emir Sarıgül 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Sarıgül soruşturmasında 11 kişi daha gözaltında 1

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül, 21 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sarıgül, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı.

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Emir Sarıgül
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