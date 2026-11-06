Sarıgül soruşturmasında 11 kişi daha gözaltında

İstanbul'da ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçu kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan Emir Sarıgül 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül, 21 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Sarıgül, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı.