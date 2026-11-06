Sibirya soğukları Türkiye’ye giriş yaptı! Hafta sonu 15 ilde kar bekleniyor

Rusya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasına neden oldu. Sıcaklıkların bazı bölgelerde 8 dereceye kadar gerilemesi beklenirken sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar da etkisini gösteriyor.

Meteoroloji tahminlerine göre yağışlı havanın pazar gününe kadar yurt genelinde etkili olması öngörülüyor. Hafta sonuyla birlikte özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

15 İLDE KAR ALARMI

Soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışının görüleceği illerin sayısının artması bekleniyor.

Cuma günü Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Cumartesi günü ise Ardahan'da kuvvetli kar, Erzurum'da kar yağışı bekleniyor.

Pazar günü kar yağışının daha geniş bir alana yayılacağı öngörülüyor.

Meteoroloji tahminlerine göre şu 15 ilde kar yağışı etkili olabilir:

Bolu

Karabük

Kastamonu

Nevşehir

Niğde

Kayseri

Bitlis

Ağrı

Kars

Ardahan

Erzurum

Bayburt

Gümüşhane

Erzincan

Sivas

16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşullarına karşı 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller:

Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Kilis

YURDUN BİRÇOK BÖLGESİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Kırşehir ve Çankırı çevrelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Osmaniye, Sinop, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

İstanbul: Kentte aralıklı yağmur bekleniyor. Kuvvetli poyrazın etkisiyle hava sıcaklığının 12 derece civarında olması, rüzgar hızının ise saatte 60 kilometreye ulaşması tahmin ediliyor.

Ankara: Başkentte parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış öngörülmeyen kentte en yüksek sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin ediliyor.

İzmir: İzmir'de sıcaklığın 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklığın 15 derece civarında olacağı öngörülüyor.