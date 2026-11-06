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Afyonkarahisar'daki katliamda 2 öğretmen de vefat etmişti! Okulda eğitime ara verildi: "Durum çok kötü, çok üzgünüz"

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki katliamda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir de hayatını kaybetmişti. Korkunç olayın ardından okulda eğitime ara verilirken, köy sakini, "Çocukların hepsi köyde öğretmenlerine ağlıyor. Durum çok kötü, çok üzgünüz. Dengesiz sapığın birisi bu olaya kalkışmış" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleştirilen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği katliam infial yaratmıştı.

Afyonkarahisar daki katliamda 2 öğretmen de vefat etmişti! Okulda eğitime ara verildi: "Durum çok kötü, çok üzgünüz" 1

KORKUNÇ OLAYDA 2 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ, EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yukarıtandır Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir de olayda hayatını kaybetti. İki öğretmenin görev yaptığı okulda eğitime bir günlük ara verildi.

Afyonkarahisar daki katliamda 2 öğretmen de vefat etmişti! Okulda eğitime ara verildi: "Durum çok kötü, çok üzgünüz" 2

"DURUM ÇOK KÖTÜ, ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Korkunç olayla ilgili olarak konuşan köy sakinlerinden Abdullah Ardıç, "Hiç ummadığımız bir olay gerçekleşti. 3 öğretmenimiz saldırıya uğradı. İkisi öldürüldü. Acılıyız, okullarda bugün zaten tatil edildi. Öğretmenleri tanıyorduk zaten benim çocuklarım da o okulda onların öğretmeniydi. Okula gidip geldiğimiz için birbirimizi tanıyorduk. Çocuklar adeta yıkıldı. Çocukların hepsi köyde öğretmenlerine ağlıyor. Durum çok kötü çok üzgünüz. Anlatılacak gibi değil. Dengesiz sapığın birisi bu olaya kalkışmış" dedi.

Afyonkarahisar daki katliamda 2 öğretmen de vefat etmişti! Okulda eğitime ara verildi: "Durum çok kötü, çok üzgünüz" 3
Hilal Mete

"ÇOCUKLAR OKULA GİTMEDİLER VE ÇOK ÜZGÜNLER"

Okulda öğrenim gören bir öğrencinin babası Ümit Şahin ise "Maalesef dün yaşanan acı olayı duyduk ve hemen köyümüze geldik. 2 öğretmenimiz de çok değerli insanlardı. Maalesef acı olay sonrası hayatlarını kaybettiler. Yapan caninin, kansızın bu köyden olmadığını herkes biliyor. Maalesef çok kötü bir durum. Bizim köyümüzle alakalı daha önce hiç böyle bir olay yaşanmamıştı. Haberlerde bizim köyün adını duyunca hemen koşarak köye geldik. Bizim köyün yolunda olmuş zaten olay. Öğrendiğimize göre öğretmenlerin arabalarını gasp etmeye çalışmış, bu arada da öğretmenleri katletmiş. Çocuklar okula gitmediler ve çok üzgünler" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Afyonkarahisar
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