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Alkollü sürücü karşı şeride geçti: 4 yaralı

Samsun’da 1.37 promil alkollü sürücünün karşı şeride geçerek SUV tipi araçla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan otomobilin motoru yerinden çıkarak karşı şeride fırladı.

Alkollü sürücü karşı şeride geçti: 4 yaralı

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi Samsun-Ordu kara yolu Havaalanı Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ş. (21) idaresindeki otomobil, Samsun istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Samsun’dan Çarşamba istikametine seyreden Duriye Özkurt (44) yönetimindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan otomobil ters dönerken, aracın motoru yerinden koparak karşı şeride fırladı. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Ş. ile diğer aracın sürücüsü Duriye Özkurt, Musa Özkurt (40) ve Yiğit Erol Özkurt (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sürücü Ramazan Ş.’nin 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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