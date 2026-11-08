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Ankara’da ev yangını: Dumandan etkilenenler merdivenle kurtarıldı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen ev sakinleri, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

Ankara’da ev yangını: Dumandan etkilenenler merdivenle kurtarıldı

Yangın, Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saçak Sokak’ta, gece saat 03.00 sıralarında bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan çalışmalar sonucunda yangın sırasında dumandan etkilenen ev sakinleri, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’da ev yangını: Dumandan etkilenenler merdivenle kurtarıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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