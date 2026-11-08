Trump'tan beklenmedik teklif! Koltuk boş kalınca Dana White'a gitti

Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Katie Zacharia görevde yalnızca 5 gün kalmıştı. CNN'in konuya aşina bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın "kişisel önem atfettiği" bu pozisyon için yeni bir isim belirlemekte zorlandığı ileri sürüldü.

"WHITE TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ"

Haberde, Trump'ın görevi teklif ettiği White'ın bu teklifi kabul etmediği iddia edildi.

BİR ARAYA GELECEKLER

White, basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu teklife ilişkin soruyu yanıtsız bırakırken Trump'la görüşmek üzere pazartesi başkent Washington'a gideceğini söyledi.

TRUMP TEKLİFİ KENDİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UFC Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dana White'a, Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif ettiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Katie Zacharia, geçen ay, önceki sözcü Karoline Leavitt'in yerine geçmesinden sadece beş gün sonra görevinden ayrılmıştı.



Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır