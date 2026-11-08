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Rusya duyurdu: "Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan 3 ticari gemiye saldırı düzenlendi"

Rusya'nın Karadeniz'deki ticari gemilere saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Dnipro bölgesinde savunma sanayisine enerji sağlayan iki elektrik trafo merkezine saldırı düzenlendiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca Karadeniz’de Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan üç ticari gemiye saldırı düzenlediğini açıklarken, Ukraynalı yetkililer Dnipro bölgesinde 600 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını belirtti.

Rusya duyurdu: "Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan 3 ticari gemiye saldırı düzenlendi"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürerken, Moskova yönetimi Ukrayna'nın enerji altyapısını ve Karadeniz'deki limanlarını hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam başlayıp gece boyunca devam eden saldırılarda Dnipro ve Zhytomyr bölgelerinde Ukrayna savunma sanayisine enerji sağladığı belirtilen iki elektrik trafo merkezinin vurulduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca, Karadeniz'de Ukrayna'ya askeri malzeme taşıdığı öne sürülen üç ticari geminin hedef alındığını bildirdi.

Rusya duyurdu: "Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan 3 ticari gemiye saldırı düzenlendi" 1

Açıklamada, Odessa ve Chornomorsk limanlarında bulunan iki konteyner gemisinin silah ve askeri teçhizat sevkiyatı yaptığı, gemilerden birinin Ukrayna'ya sivil ve askeri alanlarda kullanılabilen çift kullanımlı malzemeler taşıdığı ifade edildi. Rus güçlerinin ayrıca Odessa'nın güneybatısında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve askeri teçhizat taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisini vurduğu kaydedildi.

600 BİNDEN FAZLA HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Ukrayna merkezli enerji şirketi DTEK, Dnipro bölgesindeki enerji tesislerine yönelik saldırı nedeniyle 600 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Rusya duyurdu: "Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan 3 ticari gemiye saldırı düzenlendi" 2

Ukrayna tarafından Rusya Savunma Bakanlığı'nın gemilere yönelik saldırı ve sevkiyat iddialarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya duyurdu: "Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan 3 ticari gemiye saldırı düzenlendi" 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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