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Meteoroloji'den şiddetli yağış ve kar uyarısı! 18 kent için sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre yurdun bazı bölgelerinde şiddetli yağış etkisini gösterecek. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan 18 il için de sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve kar uyarısı! 18 kent için sarı alarm
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de kış kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Yurdun bazı bölümlerinde şiddetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI! YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre pazar gününün ilk saatlerinden itibaren; Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji den şiddetli yağış ve kar uyarısı! 18 kent için sarı alarm 1

Hakkari çevreleri ile Şırnak ve Siirt'in doğu, Bitlis'in güneydoğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji den şiddetli yağış ve kar uyarısı! 18 kent için sarı alarm 2

SEL, BUZLANMA VE DON UYARISI

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar şiddetli yağış nedeniyle; sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve don, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Ayrıca bugün, rüzgarın Akdeniz’in Toroslar Mevkii (Antalya, Burdur, Isparta, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yüksekleri) Adana çevreleri ile Mersin'in batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji den şiddetli yağış ve kar uyarısı! 18 kent için sarı alarm 3

18 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için sarı kodlu uyarı verdi. Sarı kodlu uyarı verilen iller şu şekilde oldu:

Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Şırnak, Osmaniye

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yağmur kar meteoroloji genel müdürlüğü sağanak yağış
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