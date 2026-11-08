Süt yerine bitkisel alternatifleri tercih edenler dikkat! Araştırmadan çarpıcı sonuç

The Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan araştırmada, bitkisel süt, peynir ve yoğurtların besin içerikleri incelendi.

BİTKİSEL SÜTLERDE HANGİ BESİNLER EKSİK?

Araştırmacılar, süt ürünlerinin tüketimini azaltmanın iyot, kalsiyum, B2 vitamini (riboflavin) ve B12 vitamini alımını düşürebileceğini belirtti.

Özellikle iyot eksikliği üzerinde duruldu. Tiroid bezinin çalışması için gerekli olan iyot, beyin gelişimi, büyüme ve metabolizmanın düzenlenmesinde önemli rol oynuyor.

Araştırma kapsamında 146 bitkisel süt, 67 bitkisel peynir ve 76 bitkisel yoğurt incelendi. Ürünlerin yalnızca yüzde 12'sinin iyot, yüzde 19'unun B2 vitamini ile zenginleştirildiği görüldü. Kalsiyumla zenginleştirilen ürünlerin oranı yüzde 61, B12 vitamini içerenlerin oranı ise yüzde 46 oldu.

GENÇ KADINLARDA İYOT EKSİKLİĞİ RİSKİ ARTABİLİR

İngiltere'de genç kızların yüzde 54'ünde iyot alımının yetersiz olduğu belirtildi. Süt ürünlerinin yüzde 20 ila 33'ünün bitkisel alternatiflerle değiştirilmesi halinde bu oranın yüzde 62'ye çıkabileceği hesaplandı.

19-49 yaş arasındaki kadınlarda ise iyot eksikliği riskinin yüzde 32'den yüzde 42'ye yükselebileceği öngörüldü.

Surrey Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sarah Bath, özellikle genç kadınların ve doğurganlık çağındaki kadınların iyot alımına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

BİTKİSEL SÜT ALIRKEN ETİKETLERİ KONTROL EDİN

İngiliz Diyetisyenler Birliği sözcüsü ve diyetisyen Nichola Ludlam-Raine, bitkisel süt tüketen herkesin mutlaka besin eksikliği yaşayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Ludlam-Raine, iyotla zenginleştirilmiş ürünlerin tercih edilmesini önerdi. Organik bitkisel içeceklerin genellikle sonradan eklenen vitamin ve minerallerle zenginleştirilmediğini belirten uzman, iyot ihtiyacının yumurta, yoğurt, kefir ve beyaz etli balıklarla da karşılanabileceğini ifade etti.

Uzman ayrıca iyot kaynağı olarak deniz yosunu ve kelp takviyelerine güvenilmemesi gerektiğini söyledi. Bu ürünlerdeki iyot miktarının değişken olabileceği ve aşırı alıma neden olabileceği uyarısında bulundu.

Araştırmacılar, bitkisel süt ve süt ürünlerinin iyot ve diğer önemli mikro besinlerle zenginleştirilmesinin eksiklik riskini azaltabileceğine dikkat çekti.