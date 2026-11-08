Karaman’da şarampole düşen otomobil alev aldı

Kaza, Ermenek ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Sütpınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki otomobil, eşi E.K. ile birlikte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. Sürücü ve eşi araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobildeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır