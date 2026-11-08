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Motosikletli havai fişek şovuna 271 bin TL ceza

Hatay’da seyir halindeyken motosikletiyle havai fişek atan ve akrobatik hareketler yaparak trafik kurallarını hiçe sayan sürücüye 271 bin TL cezai işlem uygulandı.

Motosikletli havai fişek şovuna 271 bin TL ceza

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya platformlarına görüntü çekmek uğruna trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere yönelik sanal devriyeler sürüyor. Polis ekiplerinin sanal devriyesi esnasında; trafikte seyir halindeyken plakasız motosiklet üzerinden havai fişek patlatıldığı ve akrobatik hareketler yapıldığı görülen görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde, görüntülerdeki şahsın M.Y.A. olduğu tespit edildi. Şahsa, ilgili trafik mevzuatı kapsamında toplam 271 bin TL idari para cezası uygulandı, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan TCK. 179. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

Motosikletli havai fişek şovuna 271 bin TL ceza 1

Motosikletli havai fişek şovuna 271 bin TL ceza 2

Motosikletli havai fişek şovuna 271 bin TL ceza 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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